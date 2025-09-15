整理力とスマートさを両立！リサイクルナイロンを採用した【ザノースフェイス】の環境配慮型ショルダーバックがAmazonに登場中‼
街中でも自然の中でも、快適に持ち歩ける【ザノースフェイス】のショルダーバックがAmazonに登場中！
ザノースフェイスのショルダーバックは、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍するショルダーバッグ。容量は5リットルで、500ミリリットルのボトルや手帳などの必需品を収納できる。
内部にはスリットポケットとファスナー付きメッシュポケットを備え、小物の整理がしやすい。
ショルダーベルトのテープエンドは本体に収納可能で、見た目もすっきりとした印象になる。
メイン素材にはリサイクルナイロンを採用し、環境への配慮も忘れない。カラビナを掛けられるループも付いており、アウトドアシーンでの拡張性も高い。
小さくても頼れる、5リットルの機能派ショルダーだ。
