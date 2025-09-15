¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬¼¹Ç°¤ÎÂåÉ½ÀÚÉä¡¡µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤ÏÎÞ¡¡2010Ç¯ÂåÉ½¤Î¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÐ¼è¤Ã¤¿¤Ê(¾Ð)¡×
¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï(14Æü¡¢ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯)
2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤ÇSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤òÇË¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âè10¥¨¥ó¥É¡¢±¿Ì¿¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿µÈÂ¼¼ÓÌé¹áÁª¼ê¤Ï¡Ö»î¹ç¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Ä»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥¿¡¼¥ó¤Î¥É¥í¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4Ç¯Á°¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÁ°¤ËÇÔ¤ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÆ¨¤·¤¿µÈÂ¼Áª¼ê¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç·è¤á¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ÇÅê¤²¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£4Ç¯Á°¤Ë¤³¤³¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î4Ç¯´ÖÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êâ¤ß¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥Á¡¼¥àÀÄ¿¹¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¶á¹¾Ã«°ÉºÚÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¼¹Ç°¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£10·î¤Ë¤Ï36ºÐ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼°ÊÍè¤È¤¤¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É(¾Ð)¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢8¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë12·î¤ÎÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç»Ä¤ê2ÏÈ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£