◇パ・リーグ 日本ハム4−3西武（2025年9月14日 エスコン）

代表曲の「ぱぴぷぺPOP！」がTikTokの再生回数2億回を突破するなど、大人気の6人組アイドルグループ「Appare！」が14日、日本ハム―西武戦（エスコンフィールド）にゲストとして来場した。代表してファーストピッチを務めた朝比奈れいは「夢のような体験ができてシンプルにうれしかったです」と感謝した。

始球式決定後、グループ内で“オーディション”を実施。関係者いわく「一番マシだった（笑い）」という朝比奈に投手役が決まり、「公園で靴が砂だらけになるまで」の猛練習を重ねたという。惜しくも投球はワンバウンドしたが、力強い“アッパレ”なフォームを披露し「凄く緊張しましたが、思いを込めて頑張りました」と、笑みを浮かべた。

試合前には“アッパレ”な出来事もあった。新庄監督と初対面し、記念撮影後に「楽しんでね！」とエールを送られたという。永堀ゆめは「家族にすぐLINEしました！写真撮ってもらえたって」と大興奮。藍井すずは「とにかくファンの人を楽しませようという印象があります」と語り、橋本あみは「スターですよね」と、尊敬のまなざしを送った。

15日は「＃Appareいったれ横アリ アリったけ！夢に大爆走ツアー2025」の北海道公演が開催される。藤宮めいは「全ての人が“楽しかった”と思えるライブにできたら」と語り、七瀬れあは「横浜アリーナというかなえたい夢があるからこそ、前を向いて走っていけている。ファンの皆さんに感謝を伝えるライブにしたい」と意気込んだ。（清藤 駿太）