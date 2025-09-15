21日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「新婚さんいらっしゃい！」（日曜後0・55）に、KBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーと、元テレビ宮崎アナウンサーで現在はフリーで活躍する武田華奈アナウンサーがゲスト出演する。

長岡アナは九州朝日放送のアナウンス部副部長として、ニュース、バラエティー番組、ラジオに出演。現在、レギュラー番組4本を抱え、今年4月からはラジオ番組の「POSITIVE MONSTERポジモン！」がスタート。5時間半という長丁場の生放送に取り組んでいる。

武田アナは、テレビ宮崎のアナウンサーとして13年間勤務。今年3月に、夫と福岡で一緒に暮らすために退職した。現在はフリーのアナウンサーとして、テレビのリポーターやイベントの司会の仕事をしている。

もともと、九州のアナウンサー同士ということでSNSはつながっていたが、ひょんなきっかけから連絡先を交換することに。

交際スタート後は、福岡と宮崎の遠距離恋愛を経て、長岡アナがバラの花束と指輪を手にプロポーズ。渾身の手紙を読み上げるが…。

テレビ局の垣根を超えてゴールインした2人の、まるでドラマのような出会いから結婚までのエピソードを惜しみなく披露する。