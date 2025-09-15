代表曲の「ぱぴぷぺPOP！」がTikTokの再生回数2億回を突破するなど、大人気の6人組アイドルグループ「Appare！」が14日、日本ハム―西武戦（エスコンフィールド）にゲストとして来場した。この日はスポーツニッポン新聞社の単独取材に応じ、15日に控える「＃Appareいったれ横アリ アリったけ！夢に大爆走ツアー2025」の北海道公演への思いなどを語った。

グループを代表してファーストピッチセレモニーを務めた朝比奈れいは「まさか自分が大切なファーストピッチを任せて頂けるとは思っていなくて、夢のような体験ができてシンプルにうれしかったです」と、感謝の気持ちを語った。始球式はメンバー内の“プチオーディション”で決定。関係者いわく「一番マシだった（笑い）」という朝比奈に決まり、「公演で靴が砂だらけになるまで」の猛練習を重ねたという。

「トークまでは冷静な気持ちでいられましたが、（グラウンド内に）入った瞬間に世界が変わってしまって…。すごく緊張したんですが、やっぱり思いを込めることが一番大事だなと思って。ちょっと届きはしなかったんですが、思いを込めて頑張りました」

北海道には複数回来ているという。それぞれ、北海道の好きなところを挙げてもらった。

藍井すず 「大地を感じるんですよ。北海道に来ると。空気がすごく澄み切っている感じがして、北海道っているだけですっきりした気持ちになります」

永堀ゆめ 「北海道は遠征に来た時、みんなで遊びに行きました。味噌ラーメンも食べたし、水族館にも行きましたし、牧場も行ったよね？毎回すごく満喫して帰宅できているので大好きです。楽しい思い出ばっかりです」

藤宮めい 「私も空気がすごく綺麗なところが好き。東京に住んでいるからこそ違いが分かるというか。あと人が優しくて温かい人が多くて、みんな心が広くて。そんなところが素敵だなと思います」

橋本あみ 「私は景色がすごい好きなんです。愛媛県出身で雪をあまり見ていなかったので、“こんなに雪って積もるんだ”って。北海道に来て初めて体感したので、雪景色がすごく好き。あとは夕張メロンが大好きなんで、お取り寄せするくらい。北海道来たら“メロン食べたいなっ”ていつも思っています」

朝比奈 「朝比奈れいの統計上の話しなんですが、今年でアイドル9年目で長く応援してくれている人が北海道に多いんです。ずっと応援してくれている方が多いイメージがあって、今日も来てくれたファンの方々は8、9年応援してくれている方でした」

七瀬れあ 「空気が澄んでいるというところで、もともと持っている自然の力もそうですし、住んでいる方々の努力もあるんだろうなと思います。綺麗にしようとか、良い町にしようとか。そういう思いがあるからこそ、素敵な地になっていると魅力を感じますね。あと、自分の好きなアニメの映画の聖地にもなっていて、路面電車とか五稜郭とか、絶対にいつか生で観たいなって思っています」

最近、“アッパレ”と思った出来事についても聞いた。

七瀬 「え、すずのあれアッパレな出来事じゃない？（小声で）北海道に買ったやつを全部持ってきたじゃん」

藍井 「あれ、アッパレかな？欲しい帽子を売っているお店が新しくオープンしたということで、帽子を買いに行ったんですよ。そしたら3万円以上お買い上げでノベルティーのバッグが付きますとのことで、北海道遠征のためにお洋服を買おうと思って。3着買って、ノベルティーと帽子もゲットしてすべて北海道に持ってきたという…。弱くてすみません！」

七瀬 「失礼しました！私のミスです！（笑い）」

朝比奈 「弱いことだったらありますよ。私コンタクトしているんですけど、両目が乱視なんですよ。ともに度数が違うので2種類買わないといけないんですけど、昨日まとめ買いしたんですよ。いつもは10％オフだったんですけど、9月30日まで20％オフで」

七瀬 「熱くね！」

朝比奈 「普段より9000円も安く買えました。アッパレでした」

藍井 「あ、待って下さい！新庄監督とお写真撮ったんですよ！チームで！もう本当にテレビで観ている方だったので、すごいびっくり！」

永堀 「私、家族にすぐLINEしたもん！写真撮ってもらえたって」

朝比奈 「めちゃくちゃ優しくて、「昨日のリハーサルどうだった？」みたいに聞いて下さったり、「愉しんでね！」と言ってくださったり。素敵な人でした」

藍井 「とにかくファンの人を愉しませようという印象がすごいありました。野球の監督ではあるんですが、エンターテイナーという感じ」

橋本 「スターという感じですよね」

朝比奈 「監督のつくる空気感がすごくて真面目にふざける。真面目に愉しむというか、言葉にするのは難しいですが、ちゃんと礼儀をしっかりするところはして、でも愉しむところは真面目に愉しむ。メリハリがあり、私たちも学ばないと、と思いました」

藍井 「エスコンに通いたいです（笑い）。こんなところで応援できたら、さぞ楽しいだろうなって。ラウンジとかも、めちゃくちゃ雰囲気良くて」

橋本 「サウナ入ってみたいです。めっちゃいいなって思って。超うらやましいですね」

15日には札幌市の「札幌 Sound lab mole」（午後1時半開場、入場無料）で北海道公演が開催される。

永堀 「グループ自体も歴史を積み重ねてきて、私も加入してから時間が経ちますが、いつ見ても楽しいグループでいたいなとずっと思っている。初めての方には“応援したい”と思ってもらえる空気を、久しぶりに来てくれた方には成長しているな、進化しているなと思ってもらえるライブをつくれることを心がけているので、明日もみんなが楽しんでもらえる空間をつくりたいです」

藤宮 「このツアー自体初めて来てくれる方も多かったり、久しぶりに来たよって方も多かったりするツアーで。全ての人が「楽しかった」と思えるライブにできたらなと思います。昔の曲や最近の曲だったり、定番の曲などバランスを考えてみんなでセットリストを組んでいるので、そういうところで皆さんを楽しませられたら良いなと思います」