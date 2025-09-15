◇パ・リーグ ソフトバンク4-3オリックス（2025年9月14日 京セラD）

誰もが失敗をする。ただ、エースと呼ばれる男は失点後に立ち直る力がある。ソフトバンクの有原は7回4安打3失点で、チームトップタイ12勝目だ。

「先に点を与えてしまいましたが、4回以降は切り替えて投げることができた。逆転してくれた野手の方には本当に感謝したい」

0―0の3回1死、大城に死球を与えると4安打を集中され、3失点する。8月16日のロッテ戦以来、直近5試合中4試合で1イニング3失点以上のビッグイニングをつくられた。ただ、打ち込まれたイメージがないのは3回以外はパーフェクト投球だったからだ。「3者凡退で向こうにリズムを与えなかったね」と小久保監督。失点した次の4回はわずか8球でチェンジにするなど、背番号17が正確に刻んだ守備のリズムは、6回一挙4得点での逆転劇につながった。

この男もまた、オリックスとの相性は抜群だ。これで今季4戦4勝、防御率2・25。中6日で回れば次回も再び、同一カードとなる。2位・日本ハムと激しい優勝争いの最終盤に頼もしい限りだ。