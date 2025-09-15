ＤｅＮＡ９−７巨人（セ・リーグ＝１４日）――ＤｅＮＡが３連勝。

四回、佐野、石上の適時打などで６点を奪って逆転し、六回に代打度会、蝦名の２者連続ソロ本塁打で加点した。巨人は投手陣が踏ん張れなかった。

赤星が右肩痛のためわずか１２球で緊急降板し、１点を先行されたが、巨人は二回に４点を奪って逆転。打線は２桁得点した前日に続いて気を吐いたが、中継ぎ陣が試合を壊してしまった。

３点リードの四回、２番手平内が佐野、石上に適時打を浴び、石川へスイッチ。リードはまだあったが、ここまで防御率１点台の左腕が勢いにのまれる。林に同点中前打を浴び、代打のビシエドも四球で満塁へとピンチを広げる。続く蝦名には１球もストライクが入らず、押し出し四球。勝ち越し点を奪われた石川は苦しそうな顔で天を仰いだ。

さらに、二死満塁で登板したケラーも流れを止められなかった。筒香に初球の甘い速球を右前へ運ばれる２点適時打を浴び、この回だけで計６失点だ。

前日の苦い展開を再現しているようだった。１３日の阪神戦では、３点リードの五回に中継ぎ陣が７失点。ケラーは４四球を出すなど乱れた。その残像を嫌ったか、連投となったこの日の初球は、あまりに簡単にストライクゾーンを狙ったように見えた。右腕は「昨日の四球の意識は残っていなかったが、甘く入ってしまい、簡単に打たれてしまった」と悔やんだ。

大勢、マルティネスら勝ちパターンにつなぐことができず、ＤｅＮＡとは勝率５割で並んだ。レギュラーシーズン残り１０試合あまり。２位争いが激しくなる中で１球の重みは救援投手にいっそうのしかかる。その先の短期決戦、クライマックスシリーズではなおさらだろう。チームにとって悔いの残る結果となった。（佐野司）

巨人・阿部監督「（１２球で降板の）赤星は、肩が痛いということなので抹消する。投手陣は苦しいけれど、ここを何とか乗り切らないとどうしようもない」