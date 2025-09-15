ママ友はつくらない選択があっていい。心地よく過ごせる“3つのルール”としがらみに縛られない「相手」の見つけ方

園や学校でママ友ができず、焦りや罪悪感を抱いてはいないだろうか。「自分のせいで子供が仲間外れになったら…」といった不安から、独りでいることに悩む声は後を絶たない。



本当にママ友は必要なのか？ママ友トラブルアドバイザー・なかさとさんによれば、あえて“つくらない”選択があってもいいという。



悩める母親の実情と、気持ちよく過ごすためのコツを聞いた。

ママ友の輪に入れない…悩みと葛藤

なかさとさんに寄せられる相談のひとつが、ママ友がつくれないという悩み。「保護者会や学校関連のイベントでいつも独り。居場所がない…」といった声が聞かれるという。





「子供が幼稚園や保育園に通い始めると、ママ友づくりに関する悩みが増えてきます。送り迎えや行事で園に足を運ぶようになったら、既にグループができあがっていて、どこにも入れなかった…というケースがよく見られます」

積極的に輪に入ろうと努力する人もいる。



「園や学校の役員に立候補し、つながりを広げる母親もいます。ただ、誰もができるわけではありません。知り合いがいない状況で『さあ、友人をつくらなきゃ』と思っても、人間関係が固まっていると難しいのが現実です」

つくらないことには「メリット」もある

ママ友がいないデメリットは「情報が入ってこない点」だと、なかさとさん。



「子供が小さいうちは、母親と一緒に行動する機会が多いです。ママ友グループに入っていないと園や学校の行事、イベント（子供同士の交流など）の情報が入ってこず、親子どちらも取り残されてしまう傾向があります」

一方で、いないことにはメリットもあるそう。



「独りでいる母親を見て『うらやましい』という声も多いんです。『同調に疲れた』『うわさ話やマウントばかり。もっと自由に子育てしたい』という人もいます。ママ友グループは入るより、抜けるほうが大変です」

孤立しないための“3つのルール”

ママ友を積極的につくらない場合、どうすれば角が立たず孤立もしないで済むのか。なかさとさんが提案するのはシンプルで、次の3つをルールとすることだ。

・誰に対しても、元気に笑顔であいさつする

・あいさつしたら長居せず、さっそうと去る

・クラスに1人、連絡できる人をつくる

「ママ友をつくらないなら、子供たちの母親が集まる場所に長くとどまる必要はありません。ただし、最低限のコミュニケーションは自分のためにも、子供のためにもしていただきたい。元気に笑顔であいさつして、気持ちよく去りましょう」

“連絡できる人”がいればいい

また、ママ友ではなく“連絡できる人”がいればいいという 。イメージは「必要な持ち物など『先生に聞くほどでもないこと』を聞ける存在」で、いると精神的にも安定するそうだ。



ただ、簡単にできれば苦労はしないはず。なかさとさんは「コミュニケーションが苦手でも子供をきっかけに話しかけると、交友関係は広がりやすい」とアドバイスする。

「子供から名前を聞く友達のママがいたら、勇気を出して『うちの子が仲良くしていただいてありがとうございます』とあいさつしてみましょう。余裕があれば、『子供たちが遊びたがっているので』などと誘い、連絡先を渡してもいいです（連絡するか否かは、先方に委ねて）」

心地よい関係になれる相手の見つけ方

それも難しいなら同じ園や学校にこだわらず、心地よく交流できる相手を見つけてもいい。なかさとさんは「子育てのライバル関係にならないこと」が、カギだと語る。

「母親にとっては子供の幸せが第一。だからこそ、子供を比較されたり、陥れられたりするのがつらい。無意識のうちに子供同士を比べてしまうような相手は、避けたほうが賢明です」

具体的には、物理的・環境的に少し距離のある相手だと、良好な関係を築きやすいという。



「同じ園よりは違う園、同じ学区よりは離れた学区、同じ学年よりは年上・年下の子供を持つ母親、といった具合です。勉強や成長でライバルにならない関係はお互いにとって楽です。職場の先輩ママや隣町の児童館で出会った人など、生活圏が違う相手もいいですね」

独りでも「自分を責めないで」

ただそれでも、ママ友がつくれないという人もいるかもしれない。もし、子供から「どうして〇〇ちゃんのママと仲良くしないの？」と聞かれたら、どう答えるべきか。



「子供は意外と親を見ていますからね。言い訳をするよりは『え、そう見える？ そんなことないよ』などとさらっと流すのが、幼心にも一番安心すると思います」



周囲との関係に悩んでいる母親に、なかさとさんはこんなメッセージを送る。



「ママ友がいないだけで、自分を全否定してしまう相談者が多いです。『私にコミュニケーション能力がないから、子供を不幸にしている』と。でも、そんなことは絶対にありません。集まった人たちとの“相性”の問題でしかない。あなたの能力の問題ではないんです」

その苦しみは永遠ではない、とも続ける。



「子供は成長すると友達をつくり、自分たちの世界を広げていく。すると、親同士のつながりは薄くなるものです。今の苦しい状態が永遠に続くわけではありません。暗いトンネルは、実はすごく短いんだよ、と伝えたいです」

ママ友の存在は心強いが、いなくても穏やかに過ごすことはできる。わが子との日々を大切にしながら、無理せずに過ごしてほしい。



なかさと

ママ友トラブルのフォーラム「ママ友110番」主宰。ママ友社会をうまく乗り切る方法を研究・伝授しており、雑誌やウェブ媒体でアドバイスを伝えることも。マンツーマンによる丁寧なフォローアップのほかに、定期的に座談会を開くなど、開放的な場所を提供している。一児の母。



取材・文＝黒木里奈