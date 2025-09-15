「有力馬次走報」（１４日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆英インターナショナルＳ５着のダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田）はジャパンＣ（１１月３０日・東京、芝２４００メートル）に直行する。安田師は「天皇賞・秋も考えましたが、来年のローテを考え、ジャパンＣへ向かうことにしました。１０月２５日前後での帰厩を予定しています」と説明した。僚馬でアイビスＳＤを制したピューロマジック（牝４歳）は、松山とのコンビでスプリンターズＳ（２８日・中山、芝１２００メートル）へ。その後は選出されればＢＣターフスプリント（１１月１日・デルマー、芝１０００メートル）を視野に入れる。

◆安田記念を制覇後、視野に入れていた欧州遠征を見送って休養していたジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野）が、富士Ｓ（１０月１８日・東京、芝１６００メートル）で復帰を目指す。所属する社台サラブレッドクラブが発表した。

◆新潟記念６着のブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田）が、天皇賞・秋（１１月２日・東京、芝２０００メートル）を目指す。宝塚記念１５着のローシャムパーク（牡６歳、美浦・田中博）はアルゼンチン共和国杯（１１月９日・東京、芝２５００メートル）を目標にする。ともに所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。