1991年以来34年ぶりとなる東京2025世界陸上。3日目は早朝から男子マラソンが行われる。また男子110mハードル、女子100mハードルと激しい代表争いを勝ち取った選手たちが続々登場。注目選手とタイムスケジュールを紹介。

【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手

6大会ぶりの入賞を目指す男子マラソン

前日に小林香菜（24、大塚製薬）が日本女子3大会ぶりの入賞を果たした女子マラソン。女子に続けと男子は6大会ぶりの入賞を小山直城（29、Honda）、近藤亮太（25、三菱重工）、吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）が狙う。メダル獲得となれば2005年ヘルシンキ大会の尾方剛（銅メダル）以来となる。

"陸上界・現役最高選手"が自身14回目の世界新に挑む

男子棒高跳の決勝はA.デュプランティス（25、スウェーデン）から目が離せない。優勝候補はこの男一択。予選では5m55と5m75を共に1回の跳躍でクリアし、危なげなく決勝進出を決めた。これまで世界記録を13回更新し、自身の世界記録6m29越えを目指す。

初のメダルへの期待十分！今季世界2位のタイムをマーク

男子110mハードル予選は今季世界2位のタイム12秒92（日本記録）を叩き出した村竹ラシッド（23、JAL）や泉谷駿介（25、住友電工）、野本周成（29、愛媛競技力本部）が予選に挑む。前回大会では泉谷が日本勢初の決勝進出を果たすと、昨年のパリオリンピック™では村竹が日本勢初のファイナリストとなった。

男子3000m障害で三浦龍司が初の表彰台へ

男子3000m障害の決勝は日本勢初のメダル獲得を三浦龍司 （23、SUBARU）が虎視眈々と狙っている。前回大会ではメダルまで1秒72まで迫った三浦。7月12日のダイヤモンドリーグ・モナコで、自身の持つ日本記録を6秒以上更新する8分03秒43の日本新をマーク。パリ五輪金のタイムよりも約3秒早い“特大”の日本新で衝撃を与えた。予選（13日）を8分30秒43で突破し、決勝ではメダルを射程圏内に捉えた。



【モーニングセッション】

7:30〜 男子マラソン（吉田祐也、近藤亮太、小山直城）

9:00〜 男子ハンマー投 予選A

9:05〜 女子棒高跳 予選AB（諸田実咲B）

10:30〜 女子3000m障害 予選（齋藤みう）

10:45〜 男子ハンマー投 予選B（福田翔大）

11:20〜 女子400mハードル 予選

【イブニングセッション】

19:35〜 男子400mハードル 予選（井之上駿太、小川大輝、豊田兼）

19:40〜 男子走幅跳 予選AB（橋岡優輝、津波響樹、伊藤陸）

19:49〜 男子棒高跳 決勝

20:20〜 男子110mハードル 予選（村竹ラシッド、泉谷駿介、野本周成）

21:00〜 女子ハンマー投 決勝

21:05〜 女子100mハードル 準決勝（中島ひとみ、福部真子）

21:30〜 男子1500m 準決勝

21:55〜 男子3000m障害 決勝（三浦龍司）

22:20〜 女子100mハードル 決勝（※勝ち上がれば中島ひとみ、福部真子）