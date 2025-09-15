周囲を見下して自慢話ばかり…ママ友の「マウント」にイラッとするなら“相手の心理”を理解しよう。自分がしないコツも

お互いの子供や家庭を比較し、相手よりも優位に立とうとする。そんな「マウント」をするママ友があなたの近くにいないだろうか。



褒めるふりをして自慢話をすることもあり、モヤッとする人もいるはず。どう対応すれば角を立てず、自分の心を守れるのか。



ママ友トラブルアドバイザー・なかさとさんに、マウントされた時のスマートな対処法と、自分がしないための心構えを聞いた。

子供の悩み相談がマウントの餌食に

「ママ友のマウントは大きく2種類あります。子供について、経済状況についてです。特に子育てのことを言われると、精神的なダメージが大きいですよね」（なかさとさん）





幼稚園児の子供がいるFさんは、強烈なマウントを経験した一人。とあるママ友に「うちの子、勉強しなくて…」と言ったら、こんなアドバイスが返ってきた。「〇〇（Fさんの子供） は運動神経がいいから、将来はそれが役立てばいいんじゃない。うちの子は運動が苦手だから、勉学でやっていくしかないんだよね。今でも九九は結構マスターしているし、漢字も習わせたいと思ってるよ」

うちの子供はあなたの子供と違って頭が良いと、暗に言われているように感じたという。



これだけなら思い込みの可能性もあったが、話題が子育てになる度に、そのママ友は次のようなマウントをしてきたそうだ。



「子供が寝なくて悩んでいると話せば『うちは19時半には自分からベッドに入るから、親子の時間が取れなくて寂しいの』と返されたり。子供の食が細いと言えば『うちは何でも食べ過ぎちゃって、ピーマンも生で食べるくらい』と言われたり。軽く扱われたそうです」

「子育ては外注」経済的な“張り合い”も

子育てに悩む心の傷に、塩を塗られるような感覚かもしれない。Fさんは、周囲のママが経済的なマウントをする場面にも遭遇した。

「経済的に余裕のあるママが『うちの子供は週5で習い事。子育ては外注してるんだよね』と話していました。家をローンで買ったばかりのママには『うちは支払いが終わった。これから老後の資金を貯めなきゃ』とも言っていたそうです。格差を突きつけられるようで、聞いていてつらいですよね」

背景に「承認欲求」や「コンプレックス」

なぜ、マウントするママは他人を見下すような言動をしてしまうのか。なかさとさんは相談に応じてきた経験から、3つの背景が考えられるのではと分析する。

・ママとしての自分や子育てに自信が持てない

・誰かに認めてほしいという、承認欲求が強い

・エリート志向で、周りより優位に立ちたい

「Fさんにマウントしたママにも事情がありました。上の子供が小学校の受験で、悔しい思いをされていたそうです。『塾はあそこがいい』など、教育熱心な話もされていたとのこと。背景には満たされない思いが隠れていることも多いと思います」



相手にも事情があるのかもしれないと思うと、少しは冷静になれそうだ。それでも不快な気持ちが消えるわけではない。

ママ友にされてイラッとしたら

イラッとする気持ちをコントロールし、スマートに対応するにはどうすればいいのか。なかさとさんは、次の姿勢が防衛策になると話す。

・興味がない言動を見せる（例：「へー、そうなんだ」などと返す）

・マウントされた話題について、深堀りするような質問はしない

・できるなら、違う方向に話題をすり替える

「話題を終わらせましょう。Fさんを例にするなら、相手は『まだ幼稚園なのに九九はどうやって教えたの？』とか『すごいね』と聞いてほしいはずです。そこには一切触れずに『いいかも』 などと、短めに返すイメージです」

では、他のママ友がマウントされている場面に居合わせた場合はどうだろうか。自分が新たな“標的”になるのは避けたいところだ。



「マウントした話題を否定するのではなく、全く違う方向に切り替えるのがスマートです。Fさんの体験談を例にするなら、（会話に入って）『九九って勉強できるシートがあるけど、お風呂の壁に張ると剥がれちゃうよね』と話すような具合ですね」

あなたは大丈夫？自分がしないコツ

その一方で、マウントは自分でも気付かないうちにしている可能性があるのだとか。



「しゃべった瞬間に『気持ちいい』と思う時って、意外とマウントしてしまっているんです。悪気はなくても、相手が神妙な顔をしている時は要注意ですね」

悩みごとを相談された際に起きがちだといい、防ぎたいなら「自分の意見や体験談でアドバイスしない」のがポイントだという。



「テレビで専門家がこんな話をしていた。かかりつけの小児科の先生がこう言っていた。育児書に書いてあった。などと、第三者の意見を参考に伝えると角が立ちにくいです」



マウントは誰も得をしない行為だ。相手の言葉に心を乱されず、自分も誰かを傷つけないために、冷静な視点を持ちたい。

なかさと

ママ友トラブルのフォーラム「ママ友110番」主宰。ママ友社会をうまく乗り切る方法を研究・伝授しており、雑誌やウェブ媒体でアドバイスを伝えることも。マンツーマンによる丁寧なフォローアップのほかに、定期的に座談会を開くなど、開放的な場所を提供している。一児の母。



取材・文＝黒木里奈