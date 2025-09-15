¥«¥Ö¥¹¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¡¡º£±Ê¾ºÂÀ¤Ï5²ó3¼ºÅÀ¤Ç2·å¾¡Íø¤Þ¤¿¤ªÍÂ¤±¡¡½é²ó2ÈïÃÆ¤â¹õÀ±¤Ï²óÈò
¡û¡¡¥«¥Ö¥¹¡¡4¡Ý3¡¡¥ì¥¤¥º¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö9·î14Æü¡¡¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä
¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥º3Ï¢Àï¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï5²ó3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤Ç¾¡ÇÔÉÕ¤«¤º¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ5Æü¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤¬¤Ã¤¿º£±Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë24¹æÀèÀ©¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¼ºÅê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤¯2ÈÖ¥«¥ß¥Í¥í¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤«¤ì¡¢ºÆ¤Óº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø44¹æ¥½¥í¡£¤¤¤¤Ê¤êÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥¦¥È3¤Ä¤òÁ´¤Æ»°¿¶¤Ç¼è¤Ã¤Æ½é²ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¤Ë¤âÀèÆ¬¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¡£Æó»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©ÃÆ¤Î1ÈÖ¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò»°Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·3²óÉ½¤ËÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢6ÈÖ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¡¼¤Î°ìÎÝÊý¸þ¤Ø¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¥¤¥º¤ò½èÍý¤Ç¤¤º¡¢3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£4²ó¡¢5²ó¤È»°¼ÔËÞÂà¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤Þ¤ÞÅê¼ê¸òÂå¡£5²ó91µå¤òÅê¤²¤Æ7Èï°ÂÂÇ¡¢Ìµ»Íµå¡¢9Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥«¥Ö¥¹¤Ï6²óÎ¢¤Ë¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥×¤Î22¹æ¥½¥í¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Â³¤¯7²óÎ¢¤Ë¤Ï¥Ë¥³¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£6²ó°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó3Åê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç·Ò¤®¡¢2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£Ãù¶â¤òº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¡Ö21¡×¤ËÁý¤ä¤·¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É·÷Æâ1ÈÖ¼ê¤ÎºÂ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£±Ê¤Ï¸½ÃÏ8·î5Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤«¤é7ÅÐÈÄ¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½é²ó¤Î¼ºÅÀ¤¬¸å¤ò°ú¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥·¡¼¥º¥ó2·å¾¡Íø¤ÏºÆ¤Ó¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨23»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤ÆÀ®ÀÓ¤Ï9¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.29¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£