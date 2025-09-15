短いのに女っぽい♡ 【40・50代】シルエットがかんわいぃ「ショートボブ」

短くカットしたいけど女性らしさをしっかり残したい大人女性に、丸みのあるシルエットがかわいい「ショートボブ」をご紹介します。首元がすっきり見えることで、全身のバランスを美しく見せてくれそう。今回は、40・50代にも似合うヘアスタイルをピックアップ。気分まで軽くなりそうなショートボブを早速チェックしていきましょう。

小顔見えを狙えるこだわりシルエット

こちらのショートボブは、すっきりとした襟足が首元を美しく見せてくれそう。ヘアスタイリストの@urano_kazuyukiさんによると、「丸に近いひし形を作っていくことで柔らかさ優しさが出る上に、小顔効果も出ます」とのこと。全身をバランスよく見せたい人にもおすすめできそうです。

シーンに合わせてアレンジ可能

こちらは、襟足を残してナチュラルに仕上げたショートボブ。ヘアスタイリストの@miiika241さんは、「外はねとかアレンジの幅もひろがります」とコメントしていて、短めでありながらシーンに合わせたおしゃれができそう。ショートから伸ばしかけの人にもおすすめです。

メリハリのあるシルエットがおしゃれ

こちらのショートボブは、ふんわりとしたボリューム感と、すっきりとした襟足がメリハリを演出しています。長めの前髪を自然に流したナチュラルなスタイリングは、知的で洗練された雰囲気を演出してくれそう。オンにもオフにもマッチしそうなヘアスタイルです。

女性らしい柔らかさを演出できそう

こちらは、@rico_salonさんが、「艶やかな美しい黒髪にまあるい柔らかなショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。ナチュラルな丸みが女性らしい柔らかさを演出してくれそうです。上品な雰囲気を演出する顔まわりのレイヤーも真似したい。

