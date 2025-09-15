½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó´¶Æ°¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡¡ÅÝ¤ì¤¿¾®ÎÓ¤Ë¥µ¥ê¥Ð¥ó¤¬¸ª¤ò¡Ä»£±Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤â¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼Æ±»Î¤Î°ìÂÎ´¶¤Ë´¶Æ°¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè2Æü¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇÁè¤¦½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¾®ÎÓ¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤¬2»þ´Ö28Ê¬50ÉÃ¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¡£º´Æ£ÁáÌé²À¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤¬2»þ´Ö31Ê¬15ÉÃ¤Ç13°Ì¡¢°ÂÆ£Í§¹á¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¤¬2»þ´Ö35Ê¬37ÉÃ¤Ç28°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¾®ÎÓ¤ò¥¢¥á¥ê¥«Áª¼ê¤¬Êú¤µ¯¤³¤¹¾ìÌÌ¤¬È¯À¸¤·¡¢Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°7»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ë¤¤Ãæ¤Î¥ì¡¼¥¹¡£½ªÈ×¡¢¾å°Ì¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤á¤ëÁª¼ê¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¾ÃÌ×¤Î·ã¤·¤¤42.195¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î7°Ì¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¾®ÎÓ¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î33ÉÃÁ°¤Ë4°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ê¥Ð¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Êâ¤ß´ó¤ë¤È¡¢Êú¤µ¯¤·¤Æ¸ª¤òÂß¤·¡¢·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¾ìÆâ¤«¤éÇï¼ê¤âµ¯¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¥µ¥ê¥Ð¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¹ÔÆ°¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¡£²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÀï¤Ã¤¿¼ÔÆ±»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢Áá¤¯¤âÂç²ñ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó±üÉÕ¶á¤Î¥¹¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò²¡¤µ¤¨¤¿ÊÔ½¸Éô¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¸å¤Ë¾®ÎÓÁª¼ê¤¬¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈÅÝ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥ê¥Ð¥óÁª¼ê¤¬¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Êú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¥µ¥ê¥Ð¥óÁª¼ê¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¸åÂ³¤Î¥¢¥á¥ê¥«Áª¼ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢42.195¥¥í¤ò°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¾Î¤¨¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼Æ±»Î¤Î°ìÂÎ´¶¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë