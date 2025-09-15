世界スーパーバンタム級4団体防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。世界戦最多に並ぶ26連勝、史上最多5度目の4団体同時防衛を達成。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封した。中継した「Lemino」の解説陣も「KO以上の価値」「誰が井上に勝てるのか」と絶句した。

KO勝ちよりもっと恐ろしい。至高の技術戦に世界の頂を知る名チャンピオンも酔いしれた。

井上はジャブ、ボディーストレートを放ちながらも、アフマダリエフの強打を避ける落ち着いた戦いぶり。4回にはワンツー、軽快なステップからの攻撃も披露した。6回終盤、井上が強烈な左ボディ3連発。着実にダメージを与え、場内も「尚弥コール」が沸き起こった。7回にはノーガード、9回には笑顔を見せる余裕も。終盤突入の10回でも体の切れは全く衰えず、圧勝した。

12回終了のゴングが鳴ると、Lemino中継席の元WBC世界スーパーフライ級王者・川島郭志氏は「驚きました。もちろん、その強さは見せてもらったが、速い、巧い。テクニックで勝っている。間合いも自分のものにしてコントロールした」とため息をついた。

元世界3階級制覇王者の長谷川穂積氏も「僕はこういうボクシングを見たかった。ここまで技術でも差があるとは……。誰が井上選手に勝てるのか」と言葉にならない様子。さらに「“レッスン”するくらいのレベルの差を見せられた」と表現し、相手との差を強調した。

「これから井上選手に勝とうとする選手は厳しいでしょうね」とポツリ。さらに「KO勝ちより怖いのでは」と振られると「僕はこういう技術戦が好きだし、KO勝利も好きだけど、それ以上の価値があるのでは」と唸るしかなかった。



