陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられている。東京での世界陸上開催は1991年以来34年ぶり。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催となる。現地で取材する「THE ANSWER」は、日本の文化に触れた世界最高峰のアスリートやメディア関係者らを直撃。女子円盤投げで予選B組6位で決勝進出したサマンサ・ホール（ジャマイカ）に話を聞いた。（取材＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

◇ ◇ ◇

――今日のパフォーマンスについて。

「最高だったわ。今日初めて決勝に進出したのよ！」

――日本の気温と湿度はどう？

「それほど悪くはないと思う。気温はあまり気にしないようにしていたわ」

――日本に来るのは初めて？

「ええ、初めてよ」

――日本はどう？

「最高よ！ ここの人たちは礼儀正しくて親切で、温かくて。いつも助けてくれるの。日本の文化が大好き」

――一番好きな日本文化は？

「スシよ。日本食と言えばスシを思い浮かべるわ」

――なぜ寿司が好きなの？

「北米では生の魚を食べるのが苦手だから、調理する傾向があるの。そもそも生の魚の調理方法も知らないと思う。だからここでスシを食べて、生の文化を直接体験したいの」

――ジャマイカと日本の違いは？

「言語と人々かな」

――人々の違いとは？

「ジャマイカ人は少し積極的だと思う。友好的なの。攻撃的なわけじゃないわ。日本人はもっと礼儀正しい。いつも『すみません』や『ありがとう』と言ってくれる。どちらも違ったやり方で友好的だと思うわ」

――日本滞在で一番驚いたことは？

「部屋が小さいことかしら。鳥取に滞在していた時、屋根が凄く狭かったの。だから時々身をかがめたりしているわ」

――決勝のあとに自由時間はある？

「明日の決勝の後、大会の残り期間は自由よ」

――どこか行きたいところある？

「鬼滅の刃の映画が見たいの！ 日本では長い間、上映されているけど、北米では最近上映され始めたばかり。だから一番の優先事項は映画を見ることよ」

――日本で見たいの？

「そうね。英語版があれば良いんだけど……。でも大好きな映画だし、作られた場所で見ることが出来るのは楽しみ。私にとっては最高よ」

――鬼滅の刃が一番好きなアニメ？

「デスノートかな」

――どうして好きになったの？

「あれは初めて出会ったアニメなんだけど、ライトの考え方に興味をそそられたの。彼はたまに制御不能になって、自分を神様みたいに思ってしまう。でも前まで、彼の考え方がちょっと好きだった。でも、力が強すぎると、自分が神様みたいに思えてしまうんだって気づいたの。とにかく、物語の成り立ち方がすごく好き。全部好き」

――いつ見たの？

「初めてみたのは2019年よ」



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）