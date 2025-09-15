◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）

巨人・平内龍太投手が初回無死満塁から緊急リリーフで力投。最速１５３キロの直球と１４０キロ台中盤の落ち球を軸に２、３回は無失点に封じて一時逆転を呼び込んだ。３点リードで迎えた４回１死から４連打を浴びて２失点しマウンドを後にしたが、先発の赤星が右肩痛の影響で１死も奪えず降板したアクシデントの中で懸命に腕を振った。

初回わずか１２球で赤星が続投不可となり、ブルペンの電話が鳴った。「本当に突然で。急いでユニホームを着直してキャッチボールをし始めたら、監督が（球審に交代を伝えに）出ていて。とりあえず座ってもらって５、６球ぐらいキャッチボールしてから行きました」。万全の準備はできなかったが「『行け』と言われたら最後は気持ちだと思っている。今、そういうポジションにいるわけなので」と腹をくくった。

「（赤星）優志もああなりたくてなったわけじゃない。優志なりの理由があって、頑張った結果ああなってしまったと思う。優志が１人で投げてリリーフが休める日もある。チームですし、そこはお互い助け合わないといけないところ」と一気にギアを上げた。全ての塁が埋まった状況で登場し、無死満塁からまずは４番のオースティンを二ゴロ併殺。その間に１失点したが、続く佐野も一ゴロに抑えて最少失点で切り抜けた。

ロング救援を任される中、球数３０を超えた４回に「球の動きが悪くなった。疲れている中で同じ感覚で投げてしまったので反省」とＤｅＮＡ打線につかまった。ピンチで３番手・石川にバトンタッチしたことも自ら反省し「（今季は）特に接戦が多くて勝ちパターンの同じ人ばかり投げている。こういう日こそ、僕とかがイニングを投げて（他の投手を）投げさせないようにできたらと。それも、仕事だと思うので」と悔しさをにじませていた。