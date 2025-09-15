◆バレーボール女子 大同生命ＳＶリーグ プレシーズンマッチ（１１日、１２日、兵庫・ヴィクトリーナ・ウインク体育館）

１０月に２季目が開幕する国内最高峰の大同生命ＳＶリーグに向けて、昨季レギュラーシーズン６位の姫路（ヴィクトリーナ姫路）はホームで同１４位の群馬（群馬グリーンウイングス）とのプレシーズンマッチ（１１〜１２日）に臨んだ。

今季、Ａｓｔｅｍｏから移籍したアウトサイドヒッター（ＯＨ）野中瑠衣が存在感を放った。元イタリア代表のオポッジット、カミーラ・ミンガルディとともに攻撃の軸となった。１２日の試合では、第１セット（Ｓ）の１８―１８からスピード感のあるバックアタックを突き刺すと、２１―１９の場面ではレフトからブロックを惑わすフェイントで得点。第２Ｓでもレフトの外側から切り込んでクロスに鋭く決めるスパイクが光った。この日はストレート勝ちで２連勝。まだ世界バレー代表は合流していないが、勢いをつけてきた群馬に勝って、チームの状態も開幕に向けて良さそうだ。

２４歳の野中は、今年の日本代表登録メンバーに初選出。代表シーズン始動会見では、アイドルグループＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴの曲にかけた「かわいいだけじゃだめですか？ 」とあいさつし、注目を集めた。

６月のネーションズリーグ（ＮＬ）第１週のカナダ大会で補欠登録されたが、ＮＬ第２週以降はトップのＡチームから声がかからず、悔しい思いをしてきたという。新天地ではこれまでのライトからの攻撃だけでなく、レフトからの攻撃にも注力。“かわいいだけじゃない”プレー面でもバレーファンの熱視線を受ける。昨年皇后杯を制した強豪で攻守の軸に成長し、日本を代表するＯＨとなっていく。