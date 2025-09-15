◆パ・リーグ 日本ハム４―３西武（１４日・エスコンフィールド）

鬼気迫る表情で右腕を振った。４―３の９回２死、日本ハム・斎藤はセデーニョをこの日最速の１６０キロ直球で三邪飛に仕留めると、右拳を握った。「９回投げるのは特別。中継ぎピッチャーの頂点だと思うので抑えられてうれしい」。３月３０日の西武戦（ベルーナＤ）以来の今季２セーブ目で締めくくり、首位・ソフトバンクとの２・５ゲーム差を死守し、２年連続でのＣＳ進出も確定させた。

守護神不在の窮地を救った。９月１２日にチーム最多タイ１１セーブの柳川が腰の違和感で抹消された。「全員でカバーする。柳川が帰って来るまではその場所を守る」と気合十分だった。

新庄監督は、「ファンフェスで『抑えは斎藤くん』と言って、ちょっと遅いけど。ようやくそのポジションにきてくれた」と苦笑い。昨年１１月のファン感謝デーで自らが田中とともに守護神に指名した剛腕が、シーズン最終盤で抑えに君臨し、「これが何試合か続いてくれれば安心感も出てくる。もう少しですね」と期待した。

チームは連勝で昨季を上回る、新庄政権最多の７６勝に到達した。「勝って勝ってもっとパ・リーグを盛り上げる」と指揮官。残り１３戦。逆転Ｖへ意地でも昨季王者に食らいつく。（川上 晴輝）