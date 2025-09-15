◆関西大学ラグビーＡリーグ▽開幕節 天理大６２―０関大（１４日・花園第１）

開幕節の４試合が行われ、６月に部員２人が大麻所持の疑いなどで逮捕された天理大が、６２―０で関大を下した。７月末までの活動停止、小松節夫監督（６２）の３か月の職務停止処分を経て、１０トライ（Ｔ）を決めて連覇へ再出発した。同大は２９―１２で近大を破り、４季ぶりの開幕勝利。４季連続全国４強の京産大も摂南大を６０―０で破り、関学大は立命大を４１―１７で下した。

感謝の気持ちを表現する圧勝だった。前半３Ｔで主導権を握った天理大は、後半も７Ｔを重ねて完勝。ＳＯ上ノ坊駿介共同主将（４年）＝石見智翠館＝は「試合後のあいさつで拍手をいただいた。勝てたことも併せて、ホッとしている」と、再スタートの一歩目をかみ締めた。

６月、春季トーナメント初戦で関大に敗れた直後だった。部員２人の逮捕で部全体の活動が停止され、小松監督は３か月職務停止となった。ショックは大きかったが「細かいルールから徹底しよう」（上ノ坊）と足元を見つめ直した。浮かび上がったのは、選手同士のつながりの希薄さ。指揮官は「親身になって互いを見るより、人に無関心な点が招いた部分もあると思う」と振り返る。日常からラグビーに意識を集中し、部のルールに反した選手には選手同士で指摘。ドラッグ研修も数回受け、「あの一件があって、１５０人全員が同じベクトルになれたと思う」（上ノ坊）と、連帯感を高めた。

全寮制で、寮のルールも以前より厳しくなった。改めて統一したのは「自分たちはラグビーをしに来ている」という姿勢だ。休みの日でも、遊びに出歩く選手は少なくなったという。ＷＴＢ平松麟太郎（４年）＝日新＝は「その分、試合では思う存分暴れよう」と後半２Ｔ。思うようにラグビーができなかった春とは見違える成長を示し、どう猛に８０分間プレーした。「自分たちが関西一やぞ、と。今年こそ日本一を目指す」。一昨年まで３年連続全勝Ｖの好敵手、京産大のスコアを２点上回り、関大には春のリベンジを果たした。

上ノ坊はリーグ戦開幕にあたり、「感謝の気持ちを持って、一試合一試合ひとつになりたい」と、結果はもちろん、出場できることへの感謝を繰り返した。「去年よりも１試合に懸ける思いは強い」。シンプルに、頂まで目の前の１勝を積み重ねる。（森口 登生）