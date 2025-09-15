◆関西大学ラグビーＡリーグ▽開幕節 同大２９―１２近大（１４日・花園第２）

開幕節の４試合が行われ、６月に部員２人が大麻所持の疑いなどで逮捕された天理大が、６２―０で関大を下した。同大は２９―１２で近大を破り、４季ぶりの開幕勝利。４季連続全国４強の京産大も摂南大を６０―０で破り、関学大は立命大を４１―１７で下した。

同大が２１年以来の開幕白星を挙げ、復活への一歩を踏み出した。昨季３位の近大に快勝。今季就任したＯＢの永山宜泉監督（５５）は「久しく開幕戦に勝てていなくて…。何とか勝つことができました」と笑顔だ。

１２―１２の後半３０分、敵陣ゴール前正面でＰＧを狙わずスクラムを選択。即バックスへ展開した。右へ左へとボールを動かし、ＣＴＢ立川和樹（４年）＝天理＝が勝ち越しトライ。守っては後半を０点に封じ、ＳＯ大島泰真主将（４年）＝京都成章＝は「ディフェンスを頑張ってくれた」と味方をたたえた。

リーグＶ４８度の名門も２３年度は７戦全敗の８位、昨季は６位と、２季連続で全国大学選手権出場を逃した。和菓子店経営の合間を縫って指導する永山監督は「体を鍛えることを忘れている」と、学生任せだった筋トレや走り込みを全体練習に盛り込んで強化。選手らはこの日、当たり勝ち、走り勝った。「まず己に勝つこと」と指揮官。新生・同大が今季、巻き返す。（田村 龍一）