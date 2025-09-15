◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）

秋華賞（１０月１９日、京都）トライアルの第４３回ローズＳ・Ｇ２は１４日、阪神競馬場で行われ、オークス馬のカムニャックが１番人気に応えて快勝した。この日の阪神２ＲでＪＲＡ通算２２００勝を達成した川田将雅騎手（３９）＝栗東・フリー＝は、歴代最多タイの６勝目とした。２着テレサ、３着セナスタイルとともに優先出走権を獲得した。

逆境を乗り越えた走りが強さを際立たせた。直線入り口。中団外めを追走していたカムニャックが内から他馬に接触され、馬上の川田は大きくバランスを崩した。本来は加速を利かせる場面で訪れたアクシデント。しかし、集中力も闘争心も途切れなかった。川田の激しい手綱の動きと右ステッキに応えるように、追えば追うほど力強さを増す末脚。大混戦の２着争いに１馬身半差をつけ、樫の女王が貫禄を見せつけた。

川田は「危うく落ちるところまで行くくらいの動き。それでも動けなくなったところから動いてくれて、馬の能力だけで何とか勝ち切れたというところです」と冷静に振り返った。クイーンズウォークで制した昨年に続いての勝利で、武豊に並ぶ１位タイの６勝目。だが、不利があった相棒の状態を案じ、最後まで笑みを浮かべることはなかった。

秋華賞を見据えた秋の始動戦。収穫は大きかった。今まで後方一辺倒の競馬が多かったが、この日は１０００メートル通過が５６秒８の速い流れを行きっぷり良く、中団から追走。リズム良く運んで、直線の圧巻のパフォーマンスにつなげた。

「久々のぶん、前向きさがあったと思うし、あれなら内回りの２０００メートルでも大丈夫でしょう」と友道調教師。夏場の休養で牡馬のようにたくましさを増した馬体に加え、進化の伝わる走りに自信と手応えは深まった。「今後はしっかりとケアをして、いい状態で次に向かえたらと思います」と川田。重賞３勝は現３歳世代の牝馬で１頭だけ。名実ともに主役として、２冠を狙う大舞台で受けて立つ。（山本 武志）

◆カムニャック 父ブラックタイド、母ダンスアミーガ（父サクラバクシンオー）。栗東・友道康夫厩舎所属の牝３歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算６戦４勝。総獲得賞金は２億９７７２万３０００円。主な勝ち鞍はフローラＳ・Ｇ２、オークス・Ｇ１（以上２５年）。馬主は金子真人ホールディングス（株）。