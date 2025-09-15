『新婚さん』九州のエースアナウンサー夫妻が登場 ロマンチック過ぎるプロポーズ→まさかの「地獄絵図」【コメントあり】
21日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）に、福岡と宮崎のテレビ局を代表するアナウンサー夫婦が登場する。
【番組カット】初公開！こん身の手紙を読み上げプロポーズする長岡大雅アナ
今回の新婚さんは、KBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーと、元テレビ宮崎アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活躍する武田華奈アナウンサー。長岡アナは九州朝日放送のアナウンス部副部長として、ニュースはもちろんバラエティー番組やラジオにも出演している。武田アナは、テレビ宮崎のアナウンサーとして13年間勤務。今年3月に、夫と福岡で一緒に暮らすために退職。現在はフリーのアナウンサーでテレビのリポーターやイベントの司会の仕事をしている。
もともと、九州のアナウンサー同士ということでSNSはつながっていた2人。ある日、夫がナオトインティライミさんのライブを見に行った際に偶然、妻を見かけてSNSでダイレクトメールを送ったことで連絡先をゲットしたそう。連絡先を交換したものの、なかなか距離が縮まらなかった。
しかし、宮崎で震度5強の地震が起きた夜、夫が妻の安否を気遣う連絡を送ったことから、関係は大きく動き出した。同じアナウンサーとして互いの気持ちを理解し、弱音を話せる特別な存在として意識し合うようになった。
交際がスタートしてからは、福岡と宮崎の遠距離恋愛。交際1年を迎える頃、夫は妻の好きな雪をテーマに、プロポーズを計画。バラの花束と指輪を手に、手紙を読み上げるが、あまりのロマンチックさに妻は言葉が出てこず、本人ら曰く「地獄絵図」になったとか…。
【コメント】
――出場のきっかけ
長岡：2人とも好きな番組で「せっかくなので記念になるから出よう！ノベルティ欲しいし！」と妻から提案があり、まさか受かるとは夢にも思わず「いいんじゃな〜い」くらいの感じで応募させていただきました！
長岡：みんな椅子からコケそうな勢いで驚いて、笑ってくれていました。「なんで!?」と聞かれ「いや、普通に応募しました！」と返すと、椅子からコケて爆笑してくれました。みんながみんな喜んでくれてよかったです。本当にありがとうございます。
武田：実は特に話しておらず･･･オンエアを見てびっくり！ということになるのかなと思います。
――スタジオ収録を終えての感想
長岡：「そんなに強烈なエピソードがないなぁ」なんて不安がありましたが、MCのおふたりが前のめりに引き出してくださり、特に藤井さんに心地よくイジっていただき、おかげさまで楽しく丸裸にされました。自分たちはピンと来ないようなポイントも「こんなにおもしろくしてくださるんだ！」と心から感動しました。生でイスコケが観られて感無量でした。救われました。
武田：夫は完全にスイッチが入っていて、緊張でよりせっかちになり1人でさっさと歩いていました。収録中もはじめこそ、にぎやかで華やかな雰囲気に圧倒されましたが、MCのお二人やスタッフの皆さん、観覧の方が笑いながら温かく話を聞いてくださりありがたかったです。普段は相手のお話を聞くことが多いのでこんなに自分たちのプライベートな話を聞いてもらうことが恐縮でした。こんなこと一生に一度だろうなと思います。
――注目ポイント
長岡：シャイガールとパッションボーイのロマンチックでドラマチックなラブストーリーをお楽しみいただきたいです。あと、終盤に客席から悲鳴が上がった衝撃のプロポーズシーンをお見逃しなく！
武田：自分でも見たくないほど恥ずかしい映像が登場するので･･･見てほしくないです（笑）。でも藤井さん、井上さんとのおしゃべりは自慢したいし･･･！と複雑な気持ちです！
