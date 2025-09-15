渋谷凪咲、蛙亭・イワクラとの“衝撃的な女の争い”コント 『THE パニックGP』でお笑い東西戦
タレント・渋谷凪咲が、きょう15日放送の日本テレビ系『開演まで30秒！THE パニックGP』（深0：29〜深0：54）に出演。コントに参戦する。
【番組カット】かわいい笑顔！コントに大爆笑する渋谷凪咲
同番組は、MCの千鳥・大悟から出されるお題から芸人たちがわずか30秒でショートコントを作り、即興で披露する超即興コント番組。今回は「お笑い東西決戦」と題し、東の芸人と西の芸人のどちらがより面白いのか、プライドをかけた爆笑バトルが繰り広げられる。東チームはタイムマシーン3号、日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）、信子（ぱーてぃーちゃん）、みなみかわ、西チームは蛙亭、マユリカ、ロングコートダディが所属。川島明（麒麟）、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、渋谷が審査員を務める。
西チームが「強い絆があるので」「（自分たちこそ）吉本の宝」と自信満々に語ると、東チームが「息苦しいです、大阪」と挑発し、冒頭から火花を散らす展開になる。
東チーム最初のお題は「クイズ！俺が陰で呼ばれているあだ名を当てまSHOW！」。タイムマシーン3号・山本がかげで呼ばれているあだ名を芸人たちが早押しで予想。みなみかわが答えた“あだ名”に、ゲストの渋谷が「すごいこと言われてる…！」と大爆笑する。
一方、西チームは「変な肩書きだらけ来賓紹介」という大喜利力が試されるお題に挑戦。30秒間の作戦会議では、ロングコートダディ・堂前が「俺、全部紹介してくわ」と先陣を切り、舞台へ。堂前の大喜利力にスタジオは、拍手喝采の大盛り上がり。相手チームや仲間内からも「すげぇ堂前さん」と称賛の嵐に包まれる。
上出来の西チームのコントを受け、大悟が「東チーム、見ててどうでしたか？」と問いかけると「うちのメンバーも、できそうだなって話は…」「大崎やったらいける」とまさかの発言。これをきっかけに、東チームもお題「変な肩書きだらけ来賓紹介」に挑戦する。任されたちゃんぴおんず・大崎は「ちょっと待って！やばい！」と大パニックに。堂前に続き、大崎は“爆笑の来賓紹介”を繰り出すことができるのか。
渋谷は、お題「野球観戦中 ビールの売り子の小競り合い」というコントに挑戦。蛙亭・イワクラとの衝撃的な女の争いの最中に“ある人物”が現れる。
