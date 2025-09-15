

人手不足を背景に学生優位の「売り手市場」が続くなか、2026年4月の入社を目指す就活生はどのような企業を選んだのか。「就活生1.4万人が選ぶ『人気企業300社ランキング』」に続いて、今回は業界別の人気企業ランキングを紹介する。

調査対象者は、就職サイト「ブンナビ！」に登録する現在就活中（2026年春卒業予定）の大学生や大学院生。登録者のうち、大学名を問わず約1万5000人が回答している。調査期間は2025年3月中旬〜6月30日まで。

業界別で上位に入ったのは…

金融のトップ3は、1位日本生命保険、2位大和証券グループ、3位SMBC日興証券。続いて4位第一生命保険、5位東京海上日動火災保険となり、総合ランキングでも上位常連の生命保険・証券・損保が強さを見せた。

マスコミは、博報堂が1位。2位ソニーミュージックグループ、3位集英社が続く。講談社（4位）、読売新聞社（5位）、ジェイアール東日本企画（7位）、大広（6位）など、広告代理店、出版社、エンタメ系の有力企業が並んだ。

商社は、総合1位の伊藤忠商事が業界別でもトップ。先進的な働き方改革で知られる同社の就活生人気は不動のものだ。2位住友商事、3位三菱商事、4位三井物産と総合商社が続いた。

ランキング表ではこのほか、「自動車・機械・電気機器」「食品」「IT・ソフトウェア」「化学」「ホテル・レジャー・旅行」「通信」「流通」「建設」「住宅」「不動産」「旅客（航空・鉄道）」「シンクタンク・調査・コンサルタント」の分類でまとめている。

■調査について

調査主体：文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所

調査対象：2026年春入社希望の「ブンナビ！」会員（現大学4年生、現大学院2年生）

調査方法：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート、同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケート・オンラインイベントアンケート

＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式

調査期間：2025年3月16日〜2025年6月30日

回答数：14017（うち男子7694・女子6323／文系8814・理系5203)

総得票数：40099票

男女比を1：1にするため、男子得票数に0.821809202を掛けたポイント制

「就職」を重視する学生は「企業イメージ（企業価値）」よりも「仕事イメージ（仕事価値）」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。

就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。

総得票数×就職者誘引度＝就職ブランド力とし、就職ブランド力を基にランキングを計算。

社名はアンケート上の名称で、1採用窓口＝1社名を基準にしている。社名変更等で調査時の社名と異なる場合がある。グループで採用が一本化されている場合は「○○グループ」等で表記。

