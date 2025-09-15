「ピンク×前髪」の“世界陸上アンバサダー”今田美桜に視聴者くぎ付け「国宝」「陸上競技場に迷い込んだ天使」

「東京2025世界陸上」のアンバサダーを務める今田美桜(C)Getty Images

陸上の世界選手権東京大会は、9月14日に2日目を迎えた。「世界陸上アンバサダー」を務める女優の今田美桜が注目の的となっている。

開幕した13日から『TBS』系が「東京2025世界陸上」を生中継。14日は午後6時開始のイブニングセッションから、今田は大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二らとともに登場した。

冒頭は大会初日の振り返り映像が流れる中、織田から「寝れました？」と尋ねられると「いや〜、興奮して寝付けなかったです」と明るい口調で答えた。

主演を演じているNHK連続テレビ小説『あんぱん』とは全く違う雰囲気が話題となっているが、大会2日目は鮮やかなピンクのトップスを着用。前髪は両サイドに自然と流され、後ろはお団子ヘアに近いスタイル。爽やかで、愛らしい雰囲気の今田に、SNS上では「ビジュが爆発」「これが国宝ですか」「陸上競技場に迷い込んだ天使だね」「今日はピンク 可愛すぎる！」「金メダル、優勝」といったコメントが寄せられた。

この日の最終種目は、男子100メートル決勝。オブリク・セビル（ジャマイカ）が9秒77の自己新で金メダルを獲得した。放送席から見守った今田はレース後に「ずっと鳥肌が止まらなかったです！」と大興奮。「（セビルが）最後、一気に追い抜きましたね。あの瞬間、忘れられないです。本当に速い！」と声を弾ませていた。

