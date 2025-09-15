井上尚弥はなぜアフマダリエフを“支配”できたのか？ 不気味な自信が漂う敵陣営の「狙い」を凌駕した異常なる進化
アフマダリエフを完全に支配し、圧倒した井上(C)産経新聞社
相手の智略を越えた技
モンスターは、やはり強かった。
9月14日、名古屋のIGアリーナで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦し、3-0の判定勝ち。「過去最強」と目された難敵を技術力で圧倒した。
【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身フックをチェック
「自分も自分に期待したい」――。前日計量を終え、滾る想いを抑えるように静かに語った井上は、判定決着でもいいという意図を表現するように慎重にアフマダリエフと対峙した。
そして、静かな立ち上がりとなった中で、的確なジャブと華麗なステップワークで「過去最強」と位置付けた挑戦者を翻弄。機を見ては、ボディへ執拗なラッシュを打ち込んで完全にペースを支配。最後まで相手に付け入る隙を与えず、冷静に攻め続けた。
もっとも、アフマダリエフ陣営には「打倒・井上」に向けて相当な自信があった。トレーナーを務め、今年5月に井上からダウンを奪ったラモン・カルデナス（アメリカ）も指導していたジョエル・ディアス氏は、試合前に米誌『The Ring Magazine』で、戦略の一端を語っていた。
「カルデナスは井上に5ラウンドの好勝負を挑み、良いパンチも当てた。しかし、現実問題として、カルデナスにはMJ（アフマダリエフの愛称）ほどの経験がなく、井上クラスの選手と戦ったことがなかったんだ。MJはカルデナスよりも強く、速く、そしてボリュームも豊富だ」
「井上は手数が多い。良いパンチで相手を捉え、痛めつけ、確実にフィニッシュしなければならないことは分かっている。だが、MJはフィニッシュの仕方を知っており、強烈なパンチを繰り出せる。重要なのは、適切なタイミングを見極め、攻撃で圧倒して井上に回復のチャンスを与えないことだ」
井上が打ち出た瞬間を見逃さずに一気呵成に攻め落とす――。愛弟子の一人であるカルデナスにできなかったフィニッシュワークをアフマダリエフなら「できる」という考えだった。
しかし、井上はカルデナス戦から今回の防衛戦に向けて計120ラウンドに及んだスパーリングを重ね、相手の智略を越える技を身に着けた。カウンターの布石を打ちながら、的確な距離感を保ち続ける“アウトボクシングスタイル”を見事に完遂したのである。
試合後の井上は安どの表情を浮かべながら、ベルトを手にした。(C)CoCoKARAnext
井上は「本当に単純に強かった」
前日の計量後に「違う井上尚弥と生き生きとした楽しそうな井上尚弥と両方見れる」と豪語した宣言通りに新たな一面を見せた井上は、試合後の会見でも「今日は作戦を最後まで実行して戦った。そんな試合でした」と総括。「最初はアフマダリエフの出方と戦い方を見て、インプットしながら丁寧に進めた。それによって自分の引き出しを増やして上回れた」とプランを明らかにした。
「（KOシーンを）作ろうと思えば、作れたシーンはいくつもあったと思う。でも、アフマダリエフも実力者なので。自分が倒しに行こうと思えば、違った展開になっていた可能性もある。なので、今日は今日の判定で勝つというボクシングをチョイスしてよかったと思う」
積極果敢に打ち合わず、勝利を貪欲に求め続けた井上の“変化”は、眼前で目の当たりにしていた敵陣営もヒシヒシと感じ取っていた。試合後に会見に登壇したアントニオ・ディアストレーナーは、アフマダリエフに「ダメージはなかった」と証言した上で、こう続けている。
「もっと接戦だったという印象もあった。井上は素晴らしいファイターだし、どんなスタイルでも出来るというつもりではいた。そこに疑いはなかった。ただ、今日は井上が強かったと認めるしかない。本当に単純に強かったということだ」
試合途中には緻密に遂行した戦術がブレかけた。9回にはアフマダリエフが「打ってこい」と挑発するような仕草を見せた。これに「何回も（倒しに）いってやろう」という想いがこみ上げた井上だったが、最後のゴングが鳴るまで「堪えた」。
「今日は『我慢』っていうものが自分の中でもテーマだった。インターバル中も父（真吾トレーナー）から『いいんだよ！ このままでいい。行き過ぎるな』と。しっかりとポイントをピックアップしていくボクシングをやることを言われていたので、それを守ってやりました」
「倒しに行かないことがこれほど難しいんだなっていう発見はありました。堪えて判定に持っていけたっていうのは、一つ自分の中で良かった」
衰えを感じさせず、強くなり続ける不出世の怪物は、来る12月には、サウジアラビアでのアラン・ピカソ（メキシコ）との対戦が決定的と見られ、来春には、中谷潤人（M.T）との大一番が控えている。そんな異例のキャリアを前にしても、異常なほどの進化を続ける井上には難なく超えてしまう雰囲気が漂っている。
[取材・文:羽澄凜太郎]