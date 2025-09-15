◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜）

黒く焼けた肌が、横浜スタジアムの照明のもとでひときわ目立った。巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）がプロ初出場を果たした。この日、吉川の登録抹消に伴い初の１軍昇格。７回の守備から途中出場。増田大とベンチ前で肩を作り、緊張した面持ちで遊撃のポジションへ走った。「２位争いが激しくて、その中でこんな緊迫する場面にベンチで立ち会えて、試合にも出させてもらったので、本当にいい経験になりました」。守備機会はなかったが、大きな一歩を踏み出した。

８回２死二塁ではプロ初打席に立った。投手はウィック。「真っすぐ一本で、前で打とう」。初球のカーブを見逃すと、そこから４球連続でファウル。最後はカウント０―２から外角低めにナックルカーブを決められた。「見逃し三振は何も起こらない」と反省し「本当にこういう投手がいっぱいいるのが１軍。今日の残像とか軌道とかを忘れないうちにもう一度取り組みたい」。次なるステップへ、すでに歩み出した。

巨人の高卒１年目の野手では２３年の浅野以来の出場となった。前日に会った際に「翔吾さん、明日１軍行ってきます」と報告。「頑張れよ。スーツで行けよ」と冗談交じりに背中を押された。坂本、岡本ら偉大な先輩たちが記録した高卒１年目のプロ初安打へ。がむしゃらに突き進む。（臼井 恭香）

【記録メモ】 高卒ルーキーの石塚（巨）が、途中出場でデビュー。初打席は三振に終わった。６６年ドラフト制以降、巨人の高卒新人野手がデビュー戦で初打席を迎えたのは、２３年７月８日ＤｅＮＡ戦で代打出場し初試合で２打席連続三振の浅野以来１０人目になるが、ドラフト制後、巨人の高卒新人のデビュー戦初打席安打はなし。石塚も安打とはならなかった。