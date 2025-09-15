À¤³¦Î¦¾å¶¥Êâ¤ËÊ¡²¬Àª4¿Í¡¡à¶¥Êâ²¦¹ñá»Ù¤¨¤ëÂç¹ê¸ø±à¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½2¿ÍÇÚ½Ð¤ÎÎý½¬²ñ¡¢Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â»²²Ã¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Î¶¥Êâ¤Ë¡¢13Æü¤ÎÃË»Ò35¥¥í¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¡áÂçÌî¾ë»Ô½Ð¿È¡á¤éÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Î4Áª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á½÷»Ò35¥¥í¤ÎÇßÌî¸ö»Ò¡ÊLOCOK¡Ë¡áÊ¡ÄÅ»Ô½Ð¿È¡á¤ÈÆ±20¥¥í¤ÎÌø°æ°½²»¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢Âç¹ê¸ø±à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎý½¬²ñ¡ÖFukuoka¡¡RaceWalk¡¡Society¡ÊFRWS¡Ë¡×¤Ç¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤ó¤À¡£¾¡ÌÚ¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤³¤Î²ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡ÌÚ¤Î²÷µó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿14ÆüÄ«¡£¹â¹»À¸¤òÃæ¿´¤ËÌó20¿Í¤¬Âç¹ê¸ø±à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¸¤ï¤Ã¤ÈÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Æ¡×¡½¡£»ØÆ³ÂåÉ½¤Î¾¾ÈøÄ¾ºÈ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤é3¿Í¤Î¶µ¤¨¤ËÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É´ðÁÃÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£¡Ö³Ø¹»¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏÊâ·¿¤äÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³§¡¢¤¹¤´¤¯¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£½é»²²Ã¤Î¾¾³ÀÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¡ÊÌÀÁ±¹â2Ç¯¡Ë¤Ï½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖFRWS¡×¤Ï·î1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¡£Ê¡²¬¡¦½ã¿¿¹â¡¢¶å½£¶¦Î©Âç¤Ç¶¥ÊâÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¾¾Èø¤µ¤ó¤¬Âç³Ø3Ç¯»þ¤Î2018Ç¯¤ËÃç´ÖÆ±»Î¤ÇÎý½¬²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¥Êâ¤Ïµ»½Ñ¤Î¼ïÌÜ¡£Àµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¡¢Êâ·¿¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¾¾Èø¤µ¤ó¡£¶¥µ»¿Í¸ý¤ä»ØÆ³¼Ô¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤¬ÀìÌçÅª¤ÊÎý½¬¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¤Î¶¯¹ëÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤«¤é³Ø¤ó¤ÀÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»ØÆ³¤â¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É¾È½¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢º£¤Ç¤ÏÏ¢ÍíÍÑ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥é¥¤¥ó¤Ë120¿Í°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¾¡ÌÚ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤¿¡£²áµî¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢ÇßÌî¤â½¡Áü¹â¤ä½çÅ·Æ²Âç¤ÇÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£½÷»Ò35¥¥í¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î15°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìø°æ¤âºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢20Æü¤Î½÷»Ò20¥¥í¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ë¡ÖÊ¡²¬¸©¤«¤é¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎý½¬²ñ¤äÆ±¤¸Ê¡²¬¸©¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³§¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£à¶¥Êâ²¦¹ñá¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ø¡¢Â¸µ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë