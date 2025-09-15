◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月14日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。2死満塁で迎えた2回の第2打席は2打席連続空振り三振に倒れた。

この日はブルージェイズ時代の2021年にサイ・ヤング賞を獲得した左腕レイとの対戦で、第1打席は空振り三振に打ち取られた。2回はキケことE・ヘルナンデスの犠飛で1点を先制し、なおも2死満塁で大谷に打席が回った。初球の甘く入った速球は読みが違ったのか手を出さずに見逃すと、カウント2―2から高めの速球を空振りして追加点を奪うことはできなかった。

前日はリーグ2位タイの14勝を挙げる右腕ウェブから今季球団最長となる飛距離454フィート（約138.4メートル）の特大弾を放つなど、10試合ぶりの1試合3安打をマーク。チームも両軍計25安打20得点の乱打戦を制し、地区優勝マジックを1つ減らして11とした。

大谷はこの日一発が出れば、大リーグ史上6人目の2年連続50本塁打となる。過去に2年連続50本塁打を達成したのは、ベーブ・ルース（1920〜21年、27〜28年＝いずれもヤンキース）、ケン・グリフィー（1997〜98年＝マリナーズ）、マーク・マグワイア（1996〜99年＝アスレチックス、カージナルス）、サミー・ソーサ（1998〜2001年＝カブス）、アレックス・ロドリゲス（2001〜02年＝レンジャーズ）に続く快挙だ。

この日でナ・リーグ西地区3位のジャイアンツを終えると、15日（同16日）からは同東地区首位のフィリーズとの3連戦が控える。大谷はグラスノーが先発回避して緊急登板した5日のオリオールズ戦から中10日での登板が決定。本塁打王争いを繰り広げるシュワバーはこの日の試合前に52号を放って大谷に3本差をつけており、直接対決に注目が集まっている。