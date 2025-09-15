「陸上・世界選手権、女子１００メートル障害」（１４日、国立競技場）

女子マラソンの小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が２時間２８分５０秒で７位に入った。日本勢の入賞は３大会ぶり。佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝は１３位、安藤友香（３１）＝しまむら＝は２８位だった。４００メートル予選で男子は中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒４４の日本新記録を樹立し、２組２着で１６日の準決勝に進出。従来の記録を０秒３３更新。女子１００メートル障害予選で中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝は１２秒８８の６組５着、福部真子（２９）＝日本建設工業＝は１２秒９２の５組４着で１５日の準決勝に進んだ。田中佑美（２６）＝富士通＝は落選。男子１５００メートルの飯沢千翔（２４）＝住友電工＝は予選落ちした。

同級生コンビが、次のステージに望みをつなげた。９５年生まれの中島と福部が準決勝進出。中島は「同級生の真子も準決勝に残った。一緒に走れるのを楽しみたい」と意気込み、２人で日本記録更新を目標に掲げた。

福部がタイムで準決勝を決めると、続いて中島も切符をつかんだ。福部はレース前、不安に押しつぶされそうだったというが「声援をもらって励みになった」と安堵（あんど）の表情。中島も「歓声に鳥肌が立った」と感激した。おそろいの「ハローキティ」のネイルで臨んだ舞台。１５日の準決勝は２１時６分開始だが、中島も福部も“夜型”と明かし、仲良しぶりをみせた。福部が「次は得意な夜なので大丈夫だと思います」と言えば、中島も「気持ちよく走れそうな気がする」と心待ちにした。