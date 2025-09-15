巨人・田中将大投手（３６）が史上４人目の日米通算２００勝をかけ、１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で先発する。登板前日は敵地で最終調整。１３日の阪神戦（東京Ｄ）でサヨナラ打を放つなど、シーズン最終盤で活躍が光る坂本勇人の姿も刺激に「僕も何とかチームに貢献したい」と熱い思いを口にした。

２位争いを繰り広げる中での直接対決。「大事なゲームなのは間違いない。だからと言って、相手を抑えるためにやることは変わらない。自分にコントロールできる部分に意識を持っていって投げられれば」。２回５失点だった８月２８日の広島戦（マツダ）以来の出番に腕をまくった。

６年ぶりのマッチアップに燃える。相手先発ケイとはヤンキース時代の１９年９月１３日にブルージェイズ戦で投げ合い、自身が５回４失点、ケイが４回１／３５失点で両者勝ち負けつかず。「投げ合ったことまでは覚えてなかったけど、同じ地区だったし彼がメジャーで投げているのは当時見ていた。ストーリーはあるのでね。投げ勝ちたいですよ！」と闘志をたぎらせた。

連日、ここ一番の代打でチームを救っているのが小学生時代からの幼なじみである坂本だ。「フィールドはもちろんベンチ、その裏側でも声をかけたりしているのを見ている。今この状況で活躍している彼の姿というのはね。『僕もやってやるぞ』って気持ちです」。２１年の東京五輪では、ここハマスタで共に世界一の歓喜を分かち合った。盟友の存在も力に偉業へ挑む。（堀内 啓太）

◆田中将とケイの投げ合い ２０１９年９月１３日（日本時間１４日）のヤンキース・ブルージェイズ戦で、ヤ軍は田中、ブ軍はケイが先発。メジャー２試合目の登板で初勝利を狙ったケイは４回まで無失点投球も、５回に５失点でＫＯ。田中は５回８安打４失点で１１勝目の権利を持って降板したが、７回に救援陣が追いつかれ白星は消滅。試合は延長１２回にビシェットがサヨナラ弾を放ち６―５でブ軍が制した。