◆パ・リーグ 日本ハム４―３西武（１４日・エスコンフィールド）

日本ハムは１４日、接戦となった西武戦（エスコン）を４―３で制し連勝。昨季を上回る７６勝目を挙げ、２年連続でのＣＳ進出を決めた。「４番・三塁」でスタメン出場した郡司裕也捕手（２７）は初回無死満塁で先制の中犠飛を放つと、６回には貴重な追加点となる右越え８号ソロ。３打数１安打２打点と４番の仕事を果たしたが、新庄監督は８回１死一、三塁で三ゴロに倒れた場面を指摘し、“真の４番”への進化に期待した。

逆方向への打球は、角度よく上がり右翼ブルペンに飛び込んだ。郡司が表情を変えず堂々とベースを回る。２点リードの６回、１死走者なし。西武先発・隅田の真っすぐを捉えた。貴重な追加点を生む右越え８号ソロ。「４番の仕事ができたなと、４番の顔をして１周回りました」。初回無死満塁でも中犠飛。１安打２打点と勝利に貢献した。

４番が板についてきた。打順別で最多の２５試合で４番を託され、打率３割７分６厘、２本塁打、１２打点。「元々“ザ４番”ってタイプでもないですし、その打席打席で役割は変わっていく。（４番像は）なくていいかなと、七変化で」。前を打つレイエスが歩かされるケースも多いが「基本郡司勝負というのは感じますし、逆に絶対僕と勝負してくれる。狙い球も絞りやすい」と前向きに捉えている。

新庄監督は、さらなる進化に期待を寄せる。８回１死一、三塁、三ゴロに倒れ三塁走者がアウトとなった。「真の４番になるためには、あそこでもう一本犠牲フライでも打ってほしかった」と指揮官。それでも「次ああいう場面が来たときには、きょうの打席の内容を思い出して修正してくれると思うから、そこは心配してない」。厳しい指摘も、厚い信頼の裏返しだ。

試合後のお立ち台、漫画「ワンピース」とのコラボ期間とあって、全員が主人公ルフィの象徴・麦わら帽子をかぶって登場。頭が大きいことを自認する郡司だけは、サイズが合わず乗せてるだけに。「僕がルフィじゃなくて良かった（笑）。１話で終わってますよ。これ見出しでお願いします。『郡司、ルフィになれず』」。例えルフィになれずとも、頼れる４番が大航海を最高の結末に導いていく。

（山口 泰史）