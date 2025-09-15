9月10日に最終回が放送された日本テレビ系の『ちはやふる－めぐり－』（以下、『めぐり』）と、9月22日に最終回を迎えるカンテレ・フジテレビ系の『僕達はまだその星の校則を知らない』（以下、『ぼくほし』）。どちらも高校を舞台にした「学園ドラマ」のジャンルに含まれる作品であり、さらに細かくくくってみれば前者は競技かるた部、後者は天文部と、それぞれ“部活動”にフォーカスが当てられた「部活もの」という共通点も有している。

「部活もの」のメリットは、生徒キャラクターを主体的に描きやすいことである。もっとも、厳密に構造だけでいえば『ぼくほし』は、いわゆる「教室もの」（オーソドックスな学園ドラマによくある、教師を中心として生徒たち一人ひとりの問題を順番に描写するタイプ）に近しいものがあるが、主人公である白鳥健治（磯村勇斗）は教師ではなく弁護士で、極めて受け身な存在。結果的に彼が関わる生徒たちの多くが天文部かその部室へと集まることで物語が成立しており、限りなく「部活もの」といえよう。

また一方で、学園ドラマの代表的な小ジャンルである「青春恋愛もの」に見られるような生徒キャラの序列がはっきりつけられ、教師キャラクターがいないかのように扱われることも「部活もの」では少ない。『めぐり』では生徒側である當真あみ演じる藍沢めぐるが主人公として配されているが、過去のシリーズを踏襲するかたちで教師側の大江奏（上白石萌音）の物語も並行して描かれている。そして全体を通して部活動に打ち込むさまが描かれ、サイドエピソードも含めたすべての要素が部活動へとつながっていく、徹頭徹尾“文化系スポ根ドラマ”でありつづけた。

そういった意味では「部活もの」とあえて定義せずとも、すっかりパターンが決まりきっていた学園ドラマのセオリーを破ったといってもいい両作。どちらもドラマを動かす実権を完全に生徒側が握っており、大人たちは主体的に動く彼らの青春群像を見守ることに徹しているのも興味深いところだ。それだけに、登場する生徒役を演じる若手俳優陣は、まったくの青田刈りではなく、すでにブレイクしているか、もしくはブレイクがほぼ確約されている顔ぶれが揃えられた。

『めぐり』では、確実にこの先10年以上は日本の映画・ドラマ界をリードすることになる當真あみと原菜乃華が共演し、この1～2年のあいだで実績面でも急激な飛躍を遂げている齋藤潤、山時聡真、坂元愛登らが助演し、年齢＝芸歴でフィルモグラフィもかなり充実している大西利久が完全な脇役にまわってしまうほどの豪華さ。これは広瀬すずや上白石らを輩出した映画版にも匹敵する贅沢なテレビドラマとして、今後語り継がれていくことは間違いない。

そのなかでも上記の面々以外に際立っていた若手キャストを挙げるとすればふたり。まずは齋藤演じる風希のライバルで、高校かるた界を代表する選手である折江懸心を演じた藤原大祐。とにかく自信に満ちあふれた表情で風希の感情を転がしつつ、それでいてちっとも“イヤな奴”ではなく愛嬌も葛藤も見え隠れする、実に愛すべき強者。原作や映画版など、これまでの『ちはやふる』の世界にあまりいなかったタイプのキャラクターであり、そのつかみどころのなさは興味をそそられる。藤原の出演作は、これまで主演を務めた『神様のえこひいき』（Hulu）や『柚木さんちの四兄弟。』（NHK総合）なども観てきたが、ライバル格を見事に務めあげた今作が一段と輝いていた。

もうひとりは、主人公たちと同じ梅園高校のかるた部のメンバー、奥山春馬を演じた高村佳偉人だ。第1話を観た時に、どこかで見たことがある役者だと気になって真っ先に調べたのが彼だった。子役時代から活躍しており、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』での律の幼少期をはじめ何本も出演作を見てきたが、もうこんなに成長していたとは驚きだ。しかも、そのキャリアがしっかりと活かされ、助演として非常に巧い。春馬の一歩引いたところから仲間を支える役まわりと、抱えるトラウマとそれによって生じたイップスを乗り越えていく姿は実にドラマティック。第4話や第9話など、彼が立てられたエピソードが何度かあったが、もっと深掘りされてもよかったぐらいだ。

一方で『ぼくほし』も、『めぐり』のキャスト陣と比較すると実績は少ないものの、伸び盛りのメンバーばかり。それが大森美香の優れた脚本によって、皆一等星のごとく煌めいている。『PERFECT DAYS』や『この夏の星を見る』で頭角をあらわしてきた中野有紗に、『ぼくのお日さま』での名演に続いて『国宝』で“俊ぼん”の少年期を演じた越山敬達。さらに「三井のリハウス」のCMの印象が強い近藤華であったり、モデルやグラビアから女優業への進出に成功した菊池姫奈だったりと、それぞれの経歴も実に多彩である。

とりわけ興味深いのは、生徒の成績やらの個人情報が漏洩した第4話で、教師から“とんちんかん”と評価されていたことに思い悩む江見芽衣を演じた月島琉衣。以前彼女が出演していた『からかい上手の高木さん』（TBS系）や『街並み照らすヤツら』（日本テレビ系）でもそうだったが、今作では特に他の登場人物との“ズレ感”が絶妙に機能しており、ふわりとした感じに画面上の空気を一変させる力を、役柄を超えて彼女自身が体現している。数年にひとり現れるか現れないかの、出演しているだけでその一挙手一投足が気になる女優と断言してもいい。

また、天文部を復活させるというストーリーの根幹を担った高瀬佑介役ののせりんも然り。他の生徒役のように何らかの問題を抱えてフォーカスされたエピソードがあるわけではないが、その堂々とした佇まいに視線を奪われる。先述した當真や山時も出演していた『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）でも生徒役のひとりとして出演していたが、その時と同様、目立たない役柄でも彼自身はしっかりと存在感を放っている。こういう役者は、今後歳を重ねれば重ねるほど重宝されるはずだ。

（文＝久保田和馬）