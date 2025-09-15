ベルギーで日本人9人が同時競演!! 坂本&木村のウェステルローが圧勝、シントトロイデンは谷口先発復帰も大敗で初黒星
[9.14 ベルギー・リーグ第7節 シントトロイデン 0-3 ウェステルロー]
ベルギー・リーグは14日、第7節を各地で行い、ウェステルローがシントトロイデンを3-0で破った。日本人2選手が先発したウェステルローはFW坂本一彩が今季初アシストを記録。DF木村誠二も無失点で勝利に貢献した。一方のシントトロイデンは長期離脱明けで途中出場が続いていたDF谷口彰悟が今季初先発を飾ったが、ミスから失点に絡むなど厳しい結果に。終盤には日本人7選手が全員同時出場するも、ゴールを破れずに今季初黒星に終わった。
序盤は一進一退の攻防のなか、日本人選手が随所に見せ場を作った。シントトロイデンはMF伊藤涼太郎が積極的にゴールを狙い、MF山本理仁が攻撃の組み立てを担当。DF畑大雅が左サイドを何度も駆け上がり、初先発の谷口は決死のカバーリングで相手の決定的なシュートコースを限定する場面もあった。
対するウェステルローは左CBのDF木村誠二がビルドアップで長短のパスを効果的に蹴り分け、攻撃の起点として君臨。またトップ下で先発したFW坂本一彩は前線で孤立気味となりながらもボールをキープし、力強く前に運んでカウンターの起点となっていた。
そうして迎えた前半39分、ウェステルローが先に試合を動かした。シントトロイデンのつなぎのミスをMFジョシマル・アルコセルが拾い、坂本がバイタルエリアで前を向くと、ラストパスで谷口の股を抜いてゴール前へ。これを受けたFWナチョ・フェリが右足で決めた。坂本は今季初アシスト。今季通算2ゴール1アシストとなった。
さらに後半3分、谷口のミスからウェステルローに追加点が入った。谷口は右サイドでボールを持ち上がった後、縦パスがフェリに当たってボールを失い、慌てて戻ったものの、ボックス内でのスライディングでフェリを倒し、PKを献上。ウェステルローはこれをFWグリフィン・ヤウがしっかり決め、2-0とした。
ウェステルローはさらに後半13分、直接FKの二次攻撃からMFドギュチャン・ハルポラットが右サイドを切り裂くと、ふわりとしたクロスをFWエミン・バイラムが決め、3-0とした。シントトロイデンのGK小久保玲央ブライアンはどれも触るのが厳しい形だったが、無念の3失点となった。
その直後の後半14分、シントトロイデンはFW後藤啓介ら3選手を一気に投入。また同31分にはMF松澤海斗がピッチに送り出され、両チーム合わせて日本人選手9人が同時にピッチに立つ形となった。これは2024年9月1日のシントトロイデン対コルトレイク戦に並んで過去最多タイの記録となった。
シントトロイデンは後半32分、伊藤を起点とした攻撃から左サイドを山本が抜け、クロスボールに後藤が合わせてゴールに押し込んだが、惜しくもオフサイド。日本人ホットラインのゴールとはならなかった。同33分には坂本が途中交代。日本人9人の競演はわずか2分間程度に終わった。
シントトロイデンは後半35分すぎ、松澤が立て続けにカットインシュートを放ったが、いずれもGKアンドレアス・ユングダルの好守に阻まれる。さらに同44分には松澤が左サイドを抜け出し、ゴール前にクロスを送るが、木村が見事なカバーリングでクリア。そのまま試合はタイムアップを迎え、ベルギーリーグ史上最多タイ規模の日本人対決は坂本と木村のウェステルローに軍配が上がった。
