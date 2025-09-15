ドイツが1993年以来のユーロバスケット優勝…トルコとの激戦を制す

9月15日（現地時間14日）にラトビアで「ユーロバスケット2025」の決勝が行われ、トルコ代表（FIBAランキング27位）とドイツ代表（同3位）が対戦した。

初優勝がかかるトルコに対し、1993年以来32年ぶりの優勝を目指すドイツとの一戦は、グループフェーズから準決勝まで8戦全勝同士の対戦。第1クォーターは序盤こそトルコがセディ・オスマン（パナシナイコスBC／ギリシャ）、シェーン・ラーキン（アナドル・エフェスSK／トルコ）、アルペラン・シェングン（ヒューストン・ロケッツ）の得点で一時11点差をつけたものの、フランツ・ワグナー（オーランド・マジック）、アイザック・ボンガ（KKパルチザン／セルビア）、デニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）などの得点で反撃を見せたドイツが22－24と2点リードで終了した。

第2クォーターは1ケタ点差で推移する展開。トルコは同点で迎えた残り3分25秒からシェングンが連続得点を挙げると、オスマンとアデム・ボナ（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）も加点し、46－40でハーフタイムを迎えた。

後半に入っても接戦が繰り広げられ、67－66とトルコの1点リードで最後の10分間に突入。リードチェンジの末、ドイツは1点ビハインドで迎えた試合終了残り1分15秒からシュルーダーの2連続得点で試合をひっくり返した。

同10秒にシェングンが放った3ポイントシュートは決まらず、ドイツはシュルーダーが2本のフリースローを成功。83－88で勝利を収め、ヨーロッパ王者に輝いた。

15回に及ぶリードチェンジの末に白星をつかんだドイツは、「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」優勝に続く快挙。ボンガが20得点5リバウンド、ワグナーが18得点8リバウンド、シュルーダーが16得点12アシストを記録し、ヨハネス・ティーマン（群馬クレインサンダーズ）も18分23秒のプレータイムで7得点を挙げ、勝利に貢献した。

■試合結果



トルコ 83－88 ドイツ



TUR｜22｜24｜21｜16｜＝83



GER｜24｜16｜26｜22｜＝88



DENNIS THE MENACE WELCOME TO THE PARTY.#EuroBasket pic.twitter.com/BgySS6iCI1

- FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

【動画】デニス・シュルーダーが第4クォーター終盤に躍動