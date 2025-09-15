本日9月15日（月・祝）15時55分〜16時45分 日本テレビにて「秋元康 × AI秋元康 〜AKB48新曲対決〜」を放送。

目覚ましい進化で人類に衝撃を与え続けるAIは、人類の特権ともいえるエンターテイメントの分野でも、人類を凌駕するのか？人類とAIの対決を通して、迫り来る未来が見えるバラエティ番組。

今回の対決は数々のヒット曲を手掛けてきた秋元康。秋元と「AI秋元康」がそれぞれ、今年20周年を迎えるAKB48の新曲を制作。作詞はもちろん、メロディの選定、選抜メンバーやセンターの選定も秋元とAI秋元康がそれぞれ行う。

完成した2曲の勝敗を決めるのは一般投票。対決の勝利楽曲は番組放送後にデジタル配信。本日の放送では、9月2日（火）〜9月7日（日）にかけて行った一般投票（総票数24,670）の結果を発表！

スタジオで両者の対決を見守るのはヒロミ・指原莉乃・ジェシー（SixTONES）・ヒコロヒー。さらに、秋元本人もスタジオに登場し結果を聞く。長年の交友を持つヒロミも「いいのかね？大丈夫なの？」とスタジオ全員が緊張する中、「熱狂的信者なので、絶対負けてほしくない！」と熱い想いを持って見守る指原に対し、ヒコロヒーは「AI大好きなんですよ。だから楽しみでしかない」と笑顔。

「セシル」「思い出スクロール」各楽曲を試聴したスタジオでは、指原が「“セシル”という実在しない人物の名前を入れるのが秋元さんぽい」と分析する中、「AIが分析しすぎたって可能性も」と冷静に見極めるジェシー。どちらの楽曲も秋元先生が書きそうな歌詞だと、考察が止まらない。

＜楽曲制作秘話を秋元康・AI秋元康それぞれに直撃＞

対決を前に番組では秋元を直撃！「AI秋元康がもっといい楽曲を作ってくれるなら、そのほうが嬉しいなと思います」いわば自分対自分という、前代未聞の対決を引き受けた秋元の真意にスタジオも感動。

AI秋元康には、タイムマシーン3号が、秋元のことをしっかり学習できているか調査に向かう。AI秋元康を前に「どうも秋元康です！」とモノマネで突撃するも、思わぬ反応が!?

＜センターメンバー選定 AI秋元康が面接を決行＞

今回、選抜メンバー決めもそれぞれが行ったが、AI秋元康はAKB48のレジェンドセンターとも言われた前田敦子からセンターに必要な要素を直接学習！そして得た要素をもとに、選抜メンバー16人を面接して、感情分析でセンターに相応しい人物が選ばれた。

こうして選ばれた選抜メンバーが楽曲を披露。

＜本人が見守る中、運命の結果発表＞

スタジオには、秋元とAI秋元康が。実際の思い出トークができるAI秋元康の能力に一同驚愕！AI秋元康が書いた歌詞を、秋元本人はどう見るのか？

＜楽曲について＞

【楽曲A】「セシル」

◾️選抜メンバー

秋山由奈・新井彩永・伊藤百花・小栗有以・倉野尾成美（センター）・佐藤綺星・下尾みう・田口愛佳・千葉恵里・長友彩海・橋本恵理子・花田藍衣・水島美結・向井地美音・八木愛月・山内瑞葵

「セシル」

こんな近くにいるのに

何(なん)にも言い出せない

心 虜にする

あなたを見てるだけ

どうして幸せなんだろう？

同じ空気 吸ってる時間

想いが届いたら

夢が消えちゃいそう

バスは走ってく

あの坂道で揺れる度に

あなたと一緒に揺れる

セシル（セシル）My love（My love）

一方的な気持ち

いつか観た映画のように

ずっと憧れの世界

セシル（セシル）My love（My love）

その髪型を真似してる

私のこの恋に気づかないで

友達にも知られたくない

私だけの秘密の園

ずっとこのままでいい

何も求めないわ

バスを降りる時

ふと目が合って 微笑んだら

微笑み返してくれた

セシル（セシル）So sweet（So sweet）

なぜ 出会ってしまった

私が書くラブストーリー

妄想は傷つかない

セシル（セシル）So sweet（So sweet）

後ろ髪の長さまで

一から十まで ああ 一緒がいい

セシル（セシル）My dear（My dear）

瞳をずっと離れない

世界中でたった一人

あなたしか好きになれない

セシル（セシル）My dear（My dear）

お揃いの髪型は

胸の奥の永遠の誓い

【楽曲B】「思い出スクロール」

◾️選抜メンバー

秋山由奈・新井彩永・伊藤百花（センター）・大盛真歩・小栗有以・倉野尾成美・佐藤綺星・下尾みう・田口愛佳・千葉恵里・平田侑希・丸山ひなた・向井地美音・八木愛月・山内瑞葵・山粼空

「思い出スクロール」

引き出しの奥に眠ってた あの日の僕のスマホ

（Oh Yeah！）

指先が不意に触れて 時間が巻き戻ってく

壁紙はバス停の桜 小さな恋の記憶

（Oh Baby！）

どうしてそんなに笑うんだ 全部あの日のままだ

あの頃ふたり 聴き込んだプレイリスト

そこには笑顔の君がいて なぜか苦しい

止める思い出のスクロール 充電ランプが消えるみたいに

戻りたい訳じゃない 今の僕へと続くさ

滲む思い出のスクロール 輝いてた証だよ

泣き顔で笑うんだ 涙が明日を照らす光

なんてことないトーク履歴 指で隠れた笑顔

（Oh Yeah！）

どうしようもなく青臭い 忘れてた訳じゃない

ただ真っ直ぐで ただ必死だっただけさ

今と変わらない眼差し 僕がそこにいる

まわれ青春のスクロール 胸の奥弾ける 花火みたいに

記憶という光も 愛おしかった痛みも

コンプレックスも満ちてゆく 強くなれた証だよ

動かない君の笑顔 眩しい輝き 道しるべ

電源を切るとき ガラスに今の僕

気づいたら「ありがとう」ってつぶやく

さよならじゃない

心を充電して あの日々を胸に生きてゆくよ

画質が悪くたって クリアすぎる思い出よ

エネルギーに変われ！

未来へのスクロール 希望のランプが光るみたいに

明日を灯してゆく 自分の足で 行くんだ

愛おしい過去が溢れてる 切ないくらい優しい

僕が踏み出して行く 未来は余白だらけで キラキラ輝く

真っさらなメモリー

