「阪神０−１中日」（１４日、甲子園球場）

敗北にも手応えを得た。阪神・才木浩人投手（２６）が７回７安打１失点で６敗目を喫し、ＤｅＮＡ・東に並ぶリーグトップタイの１３勝目を逃した。それでも最少失点に抑えたことで、防御率は１・６０に良化。自身初のタイトル獲得に向け、右腕が残り試合でも必死に腕を振る。

あと一歩届かなかった。それでも試合後に暗い表情は一切見せない。才木の目は真っすぐ前だけを見ていた。「最低限、今日はなんとか７回１失点でいけたというところは、まあまあ良かったのかなと思う」。７回７安打１失点。１２４球の熱投は実らなかったが、最少失点に抑えたことで、初のタイトル獲得へ歩みを進めた。

課題としたのは０−０の七回だ。先頭のボスラーに右翼線への二塁打を打たれ、山本の二ゴロで１死三塁。続く石伊に投じた初球、外角１５２キロ直球を右前にはじき返されて先制点を許した。「しょうがないかな」と振り返ったが、先頭の出塁は「もったいなかった」と反省を口にした。

六回を投げ終えた時点で、球数はすでに１０５球だった。しかしまだ勝ち負けが付いていない状況。最多勝、防御率のタイトル獲得に向け、藤川監督のお膳立てで最後のマウンドに上がった。

二回まではファウルで粘られ、４７球を要しながら無失点に抑えた。「中盤はポンポンポンといい感覚で」と、才木らしいテンポのいい投球で、２巡目を３人斬り。六回まで辛抱強くゼロに抑え続けただけに、６敗目を喫した歯がゆい結果となった。

ただ、１失点で粘った事実が大きい。リーグトップの防御率は１・６０に良化した。ＤｅＮＡ・東に並ぶリーグトップタイの１３勝目は逃したものの、まだ１勝差のまま。「もちろん、そういう取れるやつ（タイトル）は取りたい。勝ちもそうだし、防御率もそうだし。ゼロでいけば基本的には結果はいいと思うので」。２冠のチャンスは十分残されている。

残り１２試合の中で登板数は限られるが、右腕に焦りはない。「別に変わらない。いつも通り自分のピッチングをするだけっていうところ」。ゼロにこだわり続け、勝利と最高の結果をつかみ取る。