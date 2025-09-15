「阪神０−１中日」（１４日、甲子園球場）

１３日・巨人戦で死球を受けた阪神の近本光司外野手（３０）が１４日、今季初のベンチ外となった。同戦の四回に巨人・横川の１４３キロツーシームが左前腕を直撃。直後に今季３０盗塁目となる二盗も決め、４打席目も立った。しかし、五回の守備から途中交代し、試合中に球場から引き揚げていた。

チームドクターの診断を受けた結果は「左前腕の打撲」だった。山下チーフトレーナーは「今のところ骨折はないかなというところです。利き腕でもありますので、今日は外で練習ができる状況にはない。中でしっかり動いて確認していくという段階です」と説明。腫れはあるが熱はなく、テーピングなどで処置しているという。

近本はこの日、甲子園に姿を現すも、大事を取ってグラウンドでは練習せず。引き揚げる際に「病院は行きました。大丈夫です」と笑顔で話していた。藤川監督は「骨に異常はなかった。数日間、様子を見ます」と話した。現状は動かすと痛みが強いといい、もう一度チームドクターの診断を受ける予定となっている。