「ウエスタン、中日３−４阪神」（１４日、ナゴヤ球場）

打球が中前へ転がると、阪神・嶋村は塁上で安堵（あんど）の表情を見せ、両手を掲げた。値千金の決勝打を放って勝利の立役者となったが「変なリードしてたので、打って当然です」と浮かない表情で帰路へ就いた。

同点で迎えた七回１死二、三塁。勝野が２球目に投じた外角フォークをはじき返した。中前への２点適時打で試合を決めた。

ただ、リード面で課題を残した。４投手を導いて３失点。八回、駿太にはハートウィグが右越えのソロを被弾し、１点差に詰め寄られた。「今日は自信がなくて、そこがリードに出てしまった。ちゃんと整理しなきゃいけないし、打者の反応をもっと観察するべきだった」と悔やんだ。

平田２軍監督は「（中日の）木下は良いリードをしてた。向こうも捕手が代わったら点を取られた。キャッチャーは難しい。まだまだ勉強だよ」と反省を促した。ただ、バットでの活躍には「大したもんだ」と顔をほころばせた。「もっと試合中に観察しないとダメですね。自分にはそれが一番大事」とルーキー。貴重な経験を次戦に生かしたい。