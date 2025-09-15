「陸上・世界選手権」（１４日、国立競技場）

女子マラソンの小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が２時間２８分５０秒で７位に入った。日本勢の入賞は３大会ぶり。佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝は１３位、安藤友香（３１）＝しまむら＝は２８位だった。４００メートル予選で男子は中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒４４の日本新記録を樹立し、２組２着で１６日の準決勝に進出。従来の記録を０秒３３更新。女子１００メートル障害予選で中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝は１２秒８８の６組５着、福部真子（２９）＝日本建設工業＝は１２秒９２の５組４着で１５日の準決勝に進んだ。田中佑美（２６）＝富士通＝は落選。男子１５００メートルの飯沢千翔（２４）＝住友電工＝は予選落ちした。

ボルテージ最高潮の国立競技場で、自信満々に風を切った。中島が４４秒４４の日本新記録で２組２着となり、準決勝進出。「本当に自信を持って挑んだ。いいレースを進められた。本当に楽しかった」。大歓声を背に、次のステージに進む。

昨年のパリ五輪銀メダルのハドソンスミス（英国）ら強敵と同組。それでも「自分のリズムとか感覚を信じて」と、己を貫いた。４番手で直線に入ると勢いを増し「ラストは一気に行こうというプラン。計画通りに進んだと思います」と有言実行のレースだった。

会場からのエールが中島を奮い立たせた。「応援がずっと響いていて、それに伴って僕のスピードも上がっていった」。あくまで頭は冷静に。その一方「どうすれば地の利を自分に有利に働かせられるかに集中した」と、熱気がうずまく異様な雰囲気を味方につけた。

「決勝でしっかり勝負するところまでいきたい。自分にはそのポテンシャルがあると分かっている。一皮むけて出し切っていきたい」。絶好調男が、再び熱狂を生んでみせる。