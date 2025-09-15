「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）

今年の日本選手権を制したフォルティウスが３戦先勝方式の決勝を３勝２敗で制し、ミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月・カナダ）代表に決まった。決勝第２、第３戦で、２４年日本選手権覇者のＳＣ軽井沢クを連倒。第３戦は５−５で迎えた第１０エンドにフォルティウスの吉村紗也香（３３）が最後のショットを決めた。ロコ・ソラーレを含めた三つどもえの大混戦で始まった代表決定戦を、開幕２連敗スタートという崖っぷちの状況から執念の大逆転。五輪への挑戦権を獲得した。

４年前の悪夢をかき消すように、吉村があふれる喜びでブラシを揺らした。フォルティウスが代表決定戦を制し、五輪への挑戦権を獲得。２０２１年に同会場で行われた北京五輪代表決定戦は、ロコ・ソラーレに２連勝のち３連敗で五輪への道が消滅した。「あそこで諦めなくてよかった。４年間で積み上げてきたものが出せた大会だった」。メンバー全員で抱き合うと、涙がこぼれた。

ＳＣ軽井沢クとの第３戦。第２エンドに１点を先取し、第５エンドは相手のミスで訪れた好機を見逃さず、大量３点を奪った。５−５で突入した第１０エンドは吉村が、相手ストーンとの距離が「２、３センチ差」と明かすラストショットを成功させ、勝負を決めた。

日本を代表するアスリートの信念が心を支えた。２３年に野球ＷＢＣで侍ジャパンヘッドコーチを務めた白井一幸さんが、２０年からメンタルコーチに就任。大谷翔平投手の言葉を教えられた。「逆境があるからこそ金メダルは価値がある。難しい場面だからこそ燃える」。今大会は開幕２連敗といきなり崖っぷちだったが、そこから２連勝し、一発勝負のタイブレークはロコ・ソラーレに雪辱。決勝はＳＣ軽井沢クを連倒した。負けたら終わりの試合は驚異の５戦５勝。「絶対に勝てる自信があった」（吉村）。大谷の金言が鋼のメンタルを与えてくれた。

「学生のころから五輪を目指し続けて何年がたっているんでしょうか」と自身５度目の五輪挑戦に笑う吉村。最終予選で２枠を争う。「目標の五輪金メダルに向かっていきたい」。現在、日本勢は７大会連続出場中。日の丸を背負って悲願の夢舞台につなぐ。