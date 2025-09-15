「陸上・世界選手権、女子マラソン」（１４日、国立競技場）

女子マラソンの小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が２時間２８分５０秒で７位に入った。日本勢の入賞は３大会ぶり。佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝は１３位、安藤友香（３１）＝しまむら＝は２８位だった。４００メートル予選で男子は中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒４４の日本新記録を樹立し、２組２着で１６日の準決勝に進出。従来の記録を０秒３３更新。女子１００メートル障害予選で中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝は１２秒８８の６組５着、福部真子（２９）＝日本建設工業＝は１２秒９２の５組４着で１５日の準決勝に進んだ。田中佑美（２６）＝富士通＝は落選。男子１５００メートルの飯沢千翔（２４）＝住友電工＝は予選落ちした。

右拳を２度強く握りゴールラインを越えると、倒れ込んだ。早大のマラソンサークル出身の小林が渾身（こんしん）の走りで７位入賞。「コテンパンにされるんだろうなと思っていた。絶対８位に入ろうと思って、粘って頑張りました」とうれし涙が止まらなかった。

ただ前だけを見て走った。序盤から積極的に先頭集団に食い込み、競技場を出る頃には飛び出してトップに。「前半、思った以上に皆さん遅くて。自分一人で走るつもりだった」と、自分のペースを乱さず着実に距離を進めた。

１９キロ付近でコースを間違える場面もあったが、動揺はしない。その後はアフリカ勢に「鬼ごっこみたいに抜かれた」と一時は１１位まで落ちたが、「自分が追いかけようと思った」と気持ちを切らず執念の猛追。沿道の大応援には「頭が痛いくらい聞こえた。ありがたかった」と照れ笑いした。

早大時代は陸上部ではなく、サークルの「ホノルルマラソン完走会」に所属。週に１度「皇居ラン」をするなど東京の街を走った。慣れ親しんだコースでの大一番。「誰よりもこのコースを知っている」と不思議な縁も感じながら４２・１９５キロを駆け抜けた。

自ら就職先を探して大塚製薬入りした異色の経歴。「世界の舞台を経験できたのは大きな強み。無駄にしないようにロサンゼルス五輪に向けて準備していきたい」。最高の結果をつかんだ２４歳が、次なる境地に狙いを定めた。

◇小林香菜（こばやし・かな）２００１年４月４日生まれ。群馬県出身。早大ではランニングサークル「早大ホノルルマラソン完走会」に所属。初マラソンは２１年の富士山マラソン。昨年の大阪国際女子マラソンはネクストヒロイン枠で出場し１２位。同年４月から大塚製薬所属。同１２月、防府読売マラソンで優勝。今年１月の大阪国際女子マラソンで自己ベスト２時間２１分１９を出し２位。