「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“妻が買ったスーパーのお総菜に「体に悪い」と言い放つ夫”に“絆を深いものにするために、女が彼にしたコト”から“最後の1泊は、那覇の「ザ・ナハテラス」が最適解なワケ”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位共働き夫婦。妻が買ったスーパーのお総菜に「体に悪い」と言い放った夫に妻は…

― どうか、今日は定時で上がれますように。





「ねえ、正輝くん」

「ん？」

「…おかわり、いる？」



莉乃さんに会いたい？という言葉をギリギリのところで飲み込んだ私は、とっさに違う言葉でお茶を濁す。



だめ。その言葉は、私にはまだ早い。今また束縛を解いてしまったら、きっと私はまたふたりの関係を疑ってしまう。



この醜い束縛から正輝くんを解放してあげるためには───まずは私が、すべきことをしなくてはいけないのだ。



★第３位曖昧な関係から恋人に進展した日。絆を深いものにするために、女が彼にしたコトとは

今夜だからこそ一緒にいて欲しいと伝えればいいだけなのに、うまく言葉にできず、ただうつむき、「ともみちゃん？」と問われてもその手は放せなかった。すると。



「ちょっとだけ、離してくれる？」



優しい声に、ともみがなんとか顔を上げると、「運転手さんにお金払ってくるから、ね？」と子どもを諭すように微笑まれると急激に恥ずかしさがこみ上げ、ともみははじかれたように手を放した。



そして、大輝はともみの部屋に泊まることになった、のだが。



★第４位「等身大の自分を大切にしたい」神楽坂グルメ散歩で見えた、正源司陽子（日向坂46）のピュアな一面

坂の左右に細道が延び、入り組んだ路地と足元に広がる石畳がまるで迷路のようで、大人をワクワクさせる神楽坂。美食の隠れ家が集まる街では“昼の食べ歩き”を楽しむのもまた一興。



日向坂46の正源司陽子さんに大人のグルメ散歩を堪能してもらった。



★第５位沖縄でロングバカンス。最後の1泊は、那覇の「ザ・ナハテラス」が最適解なワケ

ゆったりロングステイする人も多い沖縄。その場合、空港から離れたリゾートを楽しみ、最後に市街で遊ぶというのが、沖縄ツウ。



そんなニーズにぴったりなのが、利便のよい立地にある「ザ・ナハテラス」だ。



