先週のアクセスランキング！１位は、共働き夫婦。妻が買ったスーパーのお総菜に「体に悪い」と言い放った夫に妻は…
「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！
“妻が買ったスーパーのお総菜に「体に悪い」と言い放つ夫”に“絆を深いものにするために、女が彼にしたコト”から“最後の1泊は、那覇の「ザ・ナハテラス」が最適解なワケ”まで。さて、栄えあるベスト１は？
★第１位
共働き夫婦。妻が買ったスーパーのお総菜に「体に悪い」と言い放った夫に妻は…
― どうか、今日は定時で上がれますように。
「ん？」
誤送信か、それとも、何か言いかけてやめたのだろうか。朝の陽射しの中で妙な胸騒ぎを覚えたが、スマホをジャケットのポケットに捻じ込み、気持ちを切り替えて地下鉄に滑り込んだ。
★第２位
「え、ここ？」男友達と恵比寿で飲んだ夜。タクシーで帰ろうとしたら、連れて行かれた意外な場所
「ねえ、正輝くん」
「ん？」
「…おかわり、いる？」
莉乃さんに会いたい？という言葉をギリギリのところで飲み込んだ私は、とっさに違う言葉でお茶を濁す。
だめ。その言葉は、私にはまだ早い。今また束縛を解いてしまったら、きっと私はまたふたりの関係を疑ってしまう。
この醜い束縛から正輝くんを解放してあげるためには───まずは私が、すべきことをしなくてはいけないのだ。
★第３位
曖昧な関係から恋人に進展した日。絆を深いものにするために、女が彼にしたコトとは
今夜だからこそ一緒にいて欲しいと伝えればいいだけなのに、うまく言葉にできず、ただうつむき、「ともみちゃん？」と問われてもその手は放せなかった。すると。
「ちょっとだけ、離してくれる？」
優しい声に、ともみがなんとか顔を上げると、「運転手さんにお金払ってくるから、ね？」と子どもを諭すように微笑まれると急激に恥ずかしさがこみ上げ、ともみははじかれたように手を放した。
そして、大輝はともみの部屋に泊まることになった、のだが。
★第４位
「等身大の自分を大切にしたい」神楽坂グルメ散歩で見えた、正源司陽子（日向坂46）のピュアな一面
坂の左右に細道が延び、入り組んだ路地と足元に広がる石畳がまるで迷路のようで、大人をワクワクさせる神楽坂。美食の隠れ家が集まる街では“昼の食べ歩き”を楽しむのもまた一興。
日向坂46の正源司陽子さんに大人のグルメ散歩を堪能してもらった。
★第５位
沖縄でロングバカンス。最後の1泊は、那覇の「ザ・ナハテラス」が最適解なワケ
ゆったりロングステイする人も多い沖縄。その場合、空港から離れたリゾートを楽しみ、最後に市街で遊ぶというのが、沖縄ツウ。
そんなニーズにぴったりなのが、利便のよい立地にある「ザ・ナハテラス」だ。
