大人のゴールドアクセは“物語のある名品”を選べ！【サントス ドゥ カルティエ ブレスレット】
「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に応じて変化する「流行」を調和させる概念。
服装は名作を選ぶセンスを持ちながら、店選びでは流行を取り入れる柔軟さを。そんな感性こそが、大人の男の正解なのだ。
【vol.07】カルティエの「サントス ドゥ カルティエ」ブレスレット
18Kイエローゴールド製のリンクを、一つひとつ丹念に磨き上げながら繋ぎ合わせることで生まれる繊細なラインは「サントス ドゥ カルティエ」ならでは。東カレ男子としては、臆することなくサラリとつけこなしたい
普遍的で繊細なデザインながら腕元で確実に存在感を放つ、カルティエの「サントス ドゥ カルティエ」のチェーンブレスレット。この「サントス」シリーズは、20世紀の初頭に社交界で名を馳せたふたりの男の絆から生まれた。
今回そんなふたりの繋がりが生んだ「サントス」の名を冠するブレスレットを撮影したのは、麻布十番にこの５月オープンしたハモン専門店『Atrevío』だ。
注文を受けてから原木のハモンをカットする本場のスタイルを踏襲しつつ、オリジナルのメニューが豊富なのも特徴。
中でも円形のサクサク生地の上にハモンや野菜を贅沢にトッピングしたスペイン風のピザ「コカデシータ」（現地では「コカ」として知られる）が自慢。この逸品には“会う約束をする”という想いが込められている。
そんな想いも感じられる場所だからこそ、ふたりの繋がりが生んだ名作ブレスを携えるに相応しい。出会いの予感のする新店を、ぜひ訪れてほしい。
■アイテム
￥742,500〈カルティエ／カルティエ カスタマー サービスセンター TEL：0120-1847-00〉