SUPER EIGHT横山裕「絶対零度」5年ぶり帰還で沢口靖子と初共演 役柄は「ブレずに演じたい」
【モデルプレス＝2025/09/15】女優の沢口靖子が主演を務める10月期月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（10月6日スタート※初回15分拡大／毎週月曜21時〜）に、SUPER EIGHTの横山裕が出演することが決定した。
【写真】横山裕「絶対零度」前作出演時のビジュアル
横山が演じるのは、元ミハン（未然犯罪捜査チーム）で、警視庁「捜査一課」に異動後、「情報犯罪特命対策室」（以下：DICT＜ディクト＞）のメンバーになった警部補・山内徹（やまうち・とおる）。ミハンでの極秘捜査を経験したのち、捜査一課では複数の凶悪事件を的確に解決。その冷静な判断力と鋭い直観は上層部からも高く評価されていた。
そんな彼の“捜査官としての資質”は、総理直属で新設されたDICT＜ディクト＞にとっても必要不可欠なもの。そして山内は、ミハン時代同様に、新設されたばかりで“結果を求められる”組織で、捜査の最前線に立つことに。国家を揺るがす“目に見えない敵”との戦いに挑む中で、捜査一課にいた山内は、そのツテも利用しながら、再び静かに動き出す。元生活安全課からDICT＜ディクト＞にやってきた地域密着型刑事の二宮（沢口）と、捜査一課で凶悪事件を担当してきた山内は、年齢も経歴も性格もまったく異なる。そんな2人が時に戸惑いながらも次第に理解し合い、やがて唯一無二の信頼関係を築いていく。
横山は、SUPER EIGHTのメンバーとしてグループで活躍する一方、俳優としても多くの作品に出演。日韓共同プロジェクトとして映像化され、日本オリジナル版のAmazon Original作品として配信された話題作「私の夫と結婚して」（2025年6月配信開始）では、妻を苦しめる夫役を演じ、これまでにない新境地を切り開く迫真の演技で反響を呼んだ。そんな横山は「絶対零度」シリーズのシーズン2（2011年）〜4（2020年）まで出演。今作で、前シリーズから続投するキャストとして再び山内を演じる。フジテレビ連続ドラマへの出演はシーズン4以来5年ぶり、主演の沢口とは初共演となる。
出演にあたり、横山は「率直な感想としては、“またやるんや！”と思いましたね（笑）。うれしかったです」と率直に喜びを明かし「上戸彩さん主演、沢村一樹さん主演の『絶対零度』にそれぞれ出させていただいて、今回は沢口さんが主演ということで、新しく生まれ変わった『絶対零度』になっていると思います。僕は前作から山内徹という役で出させていただいていて、山内というキャラが僕の中でしっかりあるので、そこはブレずに演じたいです」とコメントを寄せた。
また、初共演となる沢口については「ものすごく物腰の柔らかい方ですね。僕が出ているバラエティを見ていただいたみたいで、積極的にコミュニケーションをとっていただいて、ありがたいです」と感謝。「『絶対零度』ファンの方々がたくさんいらっしゃると思いますが、また新たな『絶対零度』が生まれ変わってみなさんの前に登場します。僕自身も楽しみですし、個性豊かなキャラクターを演じる役者さんがそろっているので、絶対楽しい作品になると思います。ぜひ見ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
本作は人気シリーズ「絶対零度」の最新作。新シリーズの舞台は、高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。（modelpress編集部）
「（今作のオファーを受けての）率直な感想としては、“またやるんや！”と思いましたね（笑）。うれしかったです。上戸彩さん主演、沢村一樹さん主演の『絶対零度』にそれぞれ出させていただいて、今回は沢口さんが主演ということで、新しく生まれ変わった『絶対零度』になっていると思います。僕は前作から山内徹という役で出させていただいていて、山内というキャラが僕の中でしっかりあるので、そこはブレずに演じたいです。その上で、新たなキャストの皆さんとどのような化学反応を起こすか僕自身も楽しみですし、山内が新たな組織でどんな役職になっていくのかも、楽しみにしていただきたいです。沢口さんとは初共演になりますが、ものすごく物腰の柔らかい方ですね。僕が出ているバラエティを見ていただいたみたいで、積極的にコミュニケーションをとっていただいて、ありがたいです。『絶対零度』ファンの方々がたくさんいらっしゃると思いますが、また新たな『絶対零度』が生まれ変わってみなさんの前に登場します。僕自身も楽しみですし、個性豊かなキャラクターを演じる役者さんがそろっているので、絶対楽しい作品になると思います。ぜひ見ていただけたらうれしいです」
◆横山裕「絶対零度」5年ぶり帰還
◆横山裕、最新作出演に喜び 役柄は「ブレずに演じたい」
◆沢口靖子主演「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」
◆横山裕コメント全文
