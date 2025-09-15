◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３―０の大差判定で下し、史上最多の４団体統一王座５度目の防衛に成功した。世界戦２６連勝は史上最多記録に並んだ。

リングサイドで見つめた“次期・次期挑戦者”のＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は、井上尚弥の強さを改めて知らされるとともに、さらに闘志に火をともした。「（井上の）幅の広さはすごく見えた。そこにのまれるんじゃなくて自分自身のボクシングしないといけないなと思いました。より強くならないとと刺激をもらった。もっと強くなります」

実は、２０年１月、米国マイアミでアフマダリエフがダニエル・ローマン（米国）からＷＢＡ＆ＩＢＦ統一王座を判定で奪取した試合を生観戦したことがあった。中谷は「アフマダリエフ選手にはポイントを持っていく力がある」と感じたという。尚弥のＫＯ勝ちを予想していたが、試合が長引くことも視野に入れていたのはそのため。だが、それは杞憂（きゆう）だった。中谷はこの日、配信された番組で、井上がパンチをもらわない点を指摘したうえで「タイミングがすごくよかった。出すパンチが鋭かった。前に踏みこまなくてもダメージ与えられるパンチだなと思った」と分析した。

来年５月、東京ドーム決戦へまた一歩、近づいた。周囲の期待は膨らみ、中谷自身もその大きさを痛感している。保持している２本のベルトは返上する方針で次戦にもスーパーバンタム級へ上げる意向を固めている。すでに８月３１日付で４団体の１つ、ＷＢＡの最新世界ランキングでは１位にランクされた。次戦は未定だが、海外メディアではサウジアラビアなど海外の可能性も報じられた。打倒モンスターに「さらに引き出しを増やさないと。もっと強くならないと」と中谷。さらなる“ビッグバン”を起こす決意だ。（谷口 隆俊）