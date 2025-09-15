モデルの鈴木えみが１５日までに自身のＳＮＳを更新。４０歳の誕生日を迎えたことを報告し、最新ショットにファンがくぎ付けとなった。

インスタグラムで「ついに、レベル４０ たくさんのお祝いメッセージをありがとうございます！！」とコメントし、４０歳の誕生日を迎えたことを報告。友人から祝福を受けたことを明かし、「家族、友人のみんな、ファンのみんな いつも愛してくれて支えてくれてありがとう」と、周囲へ感謝の気持ちを続けた。「４０歳記念の号で、せっかくなのでお着物を着させてもらいました これからも自分らしく、元気にレベルあげしていくぞ！」と、黒の着物姿で横顔ショットや腕を組んだショットを披露した。

この投稿には「おめでとうございます女神！！」「私の永遠の憧れです」「美しすぎて信じられない４０です…おめでとうございます」「着物の迫力が素敵です」「えみちぃ２０代の時と全然変わんない…美しいが爆発してる」「おめでとうございます 美しすぎる」「まじかよ…４０歳とか信じられん」などの声が届いている。

鈴木は２０１３年２月にファッション関係の会社に勤務する男性と結婚。同年１０月に長女を出産した。昨年９月には日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）で１３年ぶりのテレビ出演を果たし、近影が「奇跡の３９歳」「歳を重ねても変わらず美しい」と話題になった。