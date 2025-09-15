敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地ジャイアンツ戦で13-7と快勝した。6回にマックス・マンシー内野手が頭部に死球を受けるアクシデントが発生。衝撃シーンに米実況席も騒然となった。

6回無死の打席で、ゲージの151キロが頭部に直撃。マンシーはその場に倒れこみ、場内は騒然。敵捕手もすぐに駆け寄った。球団の救護スタッフも駆けつけたが、起き上がって一塁へ。出場を継続し、無事をアピールしていた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、実況のスティーブン・ネルソン氏が「マンシーの後頭部に直撃しました！」と伝え、解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「なんてことだ…」と困惑気味に事態を見つめていた。

その後、実況席は18秒沈黙。12日（同13日）のジャイアンツ戦でも手首に死球を受けていたマンシーの受難に対して、ネルソン氏は「時速94マイルの速球で、マンシーは2晩で2度目の死球を受けました。どちらも恐ろしいものでしたが、今回のものは特に危険でした」と、状況を憂いた。

無事を確認すると、ネルソン氏は「立ち上がるマンシーに観客が拍手を送っています」「Oh my goodness」と安堵。ハーシュハイザー氏は、死球を受けた部分を見つめ「耳当てがある時代でよかった……」と感謝しきりだった。

17安打と打線が爆発したドジャース。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は、3回に飛距離454フィート（約138.37メートル）の今季49号ソロを放ち、勝利に貢献した。



（THE ANSWER編集部）