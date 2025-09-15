俳優キーファー・サザーランド（58）が、「この物語に終止符を打ちたい」と述べ、主演する大ヒットドラマ「24」シリーズへの復帰に意欲を見せた。3日に出演したポッドキャスト番組で、「（ショーランナーの）ハワード・ゴードンが、私が気に入るアイデアを思いついたんだ。以前は脚本がまだ書かれていなかったので、『私が邪魔をしているわけではない』と言わざるを得なかった。でも、脚本が進んでいる。素晴らしいできだと思う。本当に力強い作品で、制作が行われている」とコメント。テロ対策ユニット（CTU）の捜査官ジャック・バウアー役を再び演じる可能性を示唆した。

2001年にFOXで放送がスタートした「24」は、1話1時間のリアルタイムで進む24時間を1シーズン24話で描いて人気を博し、2010年のシーズン8まで制作された。2014年にはリミテッドシリーズ「24：リブ・アナザー・デイ」として復活したが、2017年に放送されたバウアー不在の物語となった「24:レガシー」はシーズン1のみで打ち切りとなった。

2019年にディズニーが21世紀フォックスを買収したことから、「現在はディズニー傘下なので、承認されるか却下されるかは、さまざまな手続きを経て決まる」とサザーランドは話し、実現するか否かはディズニー次第だとの考えを示した。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）